Filadelfia. Luka Modrić se preparó para cobrar un tiro de esquina con la intención de colgar el balón en los linderos del área chica. Nikola Vlašić se levantó entre el muro defensivo y remató de cabeza al fondo de las redes, suficiente para darle a Croacia el triunfo, un boleto a la siguiente ronda y un lugar a Modrić en la historia del Mundial.

Con 40 años, Modrić se convirtió en el jugador de mayor edad en la historia del Mundial en dar una asistencia, y Vlašić y Petar Sučić gritaron sendos goles para llevar a Croacia a los dieciseisavos de final con un triunfo el sábado 2-1 sobre Ghana.

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“Se lo dije después del partido: juegas como si tuvieras 20 años”, dijo Sučić. “Estuvo increíble hoy. Corre mucho. Va a cada duelo. Estuvo increíble con el balón. Es nuestro líder; es nuestro mejor jugador y estamos muy felices de que pueda guiarnos en este Mundial. Puede jugar hasta cuando quiera porque es tan bueno”.

Nikola Vlašić de Croacia marca el gol del partido, presentado por @BankofAmerica



Vlašić anota el gol del triunfo para darle la victoria a Croacia sobre Ghana en la Copa del Mundo 2026 con el gol del partido. pic.twitter.com/mCrXv5zS1K — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 27, 2026

Ghana llegó clasificado al encuentro y jugará la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo por primera vez desde 2010.

Vlašić remató de cabeza un tiro de esquina de Luka Modrić al minuto 83 para anotar el gol de la victoria y volver a meter a Croacia en la pelea luego de finalizar en tercer lugar en Qatar 2022. El triunfo dejó a la selección croata como segundo lugar del Grupo L, sólo detrás de Inglaterra. Ghana terminó en la tercera posición del sector.

“En el gol, creo que necesitaba hacer un bloqueo”, dijo Vlašić. “Pero el balón me llegó y lo rematé de cabeza. No es como si hubiera sido alguna jugada, pero gracias a Dios entró y ganamos el partido”.

Modric, con 40 años y 291 días, estableció el récord de asistencia según los registros, que se remontan a 1966.

Modric ganó el Balón de Oro en 2018, la única vez entre 2008 y 2021 que el trofeo no fue para Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Disputó su partido 200 con la selección en este Mundial y se mantuvo como el mejor jugador para los Vatreni en este torneo.

“Luka estuvo increíble hoy”, dijo Vlašić. “Lo juro, parece como si hubiera vuelto 10 años en el tiempo. De verdad, una de las mejores actuaciones que le he visto con la camiseta de Croacia”.

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Sučić abrió el marcador al minuto 31 para Croacia con un auténtico misil desde fuera del área para el segundo gol de su carrera con la camiseta de la selección.

Derrick Luckassen empató el marcador --tras una breve revisión--, desatando la euforia de los miles de aficionados vestidos de amarillo en la casa de los Eagles de Filadelfia de la NFL. Luckassen, hermano de Brian Brobbey, de la selección de Holanda, sacó un disparo rasante al minuto 73 para el 1-1.

El arquero ghanés Benjamin Asare mantuvo brevemente el empate con una espectacular atajada, estirándose para rozar el balón y enviarlo por encima del travesaño. Sin embargo, no pudo frenar el disparo de Vlašić apenas un minuto después.

Vlašić celebró con la lengua de fuera y corriendo hacia sus compañeros con los brazos extendidos.

Sučić ayudó a Croacia a irse al descanso con ventaja de 1-0 en un partido en el que desaprovechó un par de ocasiones claras que le impidieron mantener un margen más cómodo. Nikola Vlašić estrelló un balón en el poste en el primer tiempo y Marin Pongračić remató de cabeza un tiro libre de Modric apenas por encima del arco.

Ghana parecía empatar el encuentro hacia el final de la primera mitad, pero Antoine Semenyo superó a su marcador y sacó un disparo rasante que pasó apenas a un costado del poste.

Semenyo fue uno de los pocos atacantes destacados que se quedó sin gol en los primeros tres partidos del torneo. La temporada pasada terminó tercero en la Premier con 17 anotaciones y fue uno de los puntos más brillantes del Manchester City después de llegar procedente del Bournemouth,.

La buena noticia para Semenyo es que le queda al menos una oportunidad más para romper la sequía con Ghana.

El técnico de Ghana, Carlos Queiroz, dijo que el error en el tiro de esquina les costó el partido.

“Dos goles fáciles”, dijo Queiroz. “Cuando anotas un gol más que el rival, eso significa que mereces ganar el partido”.