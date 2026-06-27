El futbolista neerlandés Cody Gakpo, delantero del Liverpool F.C. y de la selección de Selección de fútbol de los Países Bajos, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de que él y su pareja, la modelo Noa van der Bij, perdieran al bebé que esperaban en medio de la celebración del Mundial.

La noticia fue dada a conocer por Van der Bij a través de sus redes sociales, mientras Gakpo se encuentra concentrado con la selección de los Países Bajos en la Copa del Mundo.

“Con el corazón roto compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo. Gracias por su amor y apoyo”, escribió la modelo.

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Bebé de Cody Gakpo. ( Instagram )

La pareja había anunciado el embarazo apenas en mayo, aunque para ese momento la gestación ya llevaba varios meses. Incluso, ya habían elegido el nombre del pequeño.

"Elijah Raphael Gakpo. Siempre amado. Siempre nuestro hijo“, añadió en un emotivo mensaje.

El bebé habría sido el segundo hijo de la pareja. En 2024 dieron la bienvenida a su primer hijo, Samuel Seth Gakpo.

En otra publicación, Van der Bij contó que la familia encendió una vela en una iglesia en memoria de Elijah y relató un momento que describió como una señal de esperanza.

Según explicó, durante la visita coincidieron con otro niño que llevaba el mismo nombre que el bebé que esperaban.

“No pudo haber una señal más hermosa de Dios. Nos recordó que nuestro pequeño nunca está lejos”, expresó.

Hasta hace apenas unos días, Noa van der Bij se encontraba en Estados Unidos apoyando a Gakpo durante el debut de la selección neerlandesa frente a Japón en la Copa del Mundo.

Tras conocerse la pérdida del embarazo, se desconoce si el delantero continuará con normalidad su participación en el torneo o si abandonará temporalmente la concentración para acompañar a su familia en este difícil momento.

La noticia ha generado una ola de mensajes de apoyo por parte de aficionados y figuras del fútbol, quienes han expresado sus condolencias a la pareja a través de las redes sociales.