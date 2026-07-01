El artista de música urbana Nicky Jam se unió a los esfuerzos de ayuda a Venezuela, al prestar su avión para transportar ayuda humanitaria.

Según informó en las redes sociales, en su primer vuelo trasladó hoy, miércoles, medicamentos, comida enlatada y “cositas para bebés”.

“Hoy no se trata de música, de escenarios ni de aplausos. Hoy se trata de algo mucho más grande, de tender una mano a quienes más lo necesitan. Con mucho cariño, estoy poniendo mi granito de arena y utilizando mi avión para llevar suministros y esperanza a Venezuela”, escribió en su cuenta de Instagram.

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El artista, de ascendencia puertorriqueña, no explicó de dónde salió la ayuda. Sin embargo, el operador del avión, Reliance Jets, tiene base en Miami, Florida.

“Este es el primer viaje que estamos dando en este avión. Tenemos dos o tres aviones más. No es hoy solamente. Va a ser mañana y hasta que nos deje Venezuela llegar allá con el sistema, que no está fácil”, dijo el artista en uno de varios vídeos publicados en las redes sociales.

Según se observa por las fotos publicadas, entre los artículos que trasladó el artista a Venezuela se encuentran medicamentos para curar las heridas, como yodo, así como pañales para infantes.

“Invito a todos los que tengan la posibilidad de ayudar a que lo hagan. No importa si es mucho o poco, cada aporte cuenta, cada gesto suma y cada acto de amor puede marcar una diferencia. A mi gente de Venezuela, no están solos. Estamos con ustedes, los llevamos en el corazón y seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para apoyarlos. Que Dios bendiga a Venezuela, proteja a cada familia y nos recuerde que, cuando nos unimos, la esperanza siempre encuentra el camino”, concluyó el artista.

Este esfuerzo se le une otro que se realizó en la Isla de la mano de Tito El Patrón, el pastor Héctor Delgado, el exgrandes ligas Yadiel Molina, varios influeyentes, así como empresas privadas que enviaron este miércoles desde Puerto Rico unas 7,000 libras de artículos en dos aviones hacia Venezuela.

Se espera que mañana, jueves, salgan otros dos aviones con ayuda, uno de los cuales sería enviado por el artista urbano Bad Bunny.