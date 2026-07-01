El gobierno evalúa la posibilidad de extender el tiempo en que operarán los centros de acopio para recoger ayuda ciudadana para asistir a los afectados por los terremotos en Venezuela, informó este miércoles la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana.

Por lo pronto, está previsto que los centros de acopio concluyan operaciones mañana, jueves, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Los centros de acopio estarán ubicados en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner, de Ponce; el Acrópolis Deportivo, de Manatí; el Estadio Isidoro “Cholo” García, de Mayagüez; el Coliseo Municipal Maestro Tomás Dones Hernández, de Fajardo; y el Coliseo Mario “Quijote” Morales, de Guaynabo.

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La secretaria señaló que el recogido de artículos para Venezuela ha sido un éxito.

“Yo creo que esto se ha desbordado y ha sido muy positivo”, aseguró, durante una conferencia de prensa en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde.

Indicó que, “como la ayuda sigue fluyendo”, en la tarde de hoy se reunirán para evaluar la posibilidad de extender los días en que operarán los centros de acopio.

Aun cuando concluyan las operaciones de los centros de acopio, Rivera Santana aseguró que el Departamento de Estado continuaría coordinando todo el envío de ayudas a Venezuela que ha levantado el sector privado.

“Yo creo que esto va a continuar, vamos a seguir coordinando los esfuerzos adonde podamos ayudar”, sostuvo.

Asimismo, la secretaria detalló que se requiere de la ciudadanía done casetas o toldos, debido a la gran cantidad de personas que pernoctan en las calles tras los terremotos que devastaron al vecino país el pasado jueves, 25 de junio.

Las otras prioridades son medicamentos, material médico y todo lo relacionado al cuidado de la salud.

Le siguen en prioridad cascos de seguridad, linternas y equipos de rescates; alimentos no perecederos; artículos de higiene personal y saneamiento, así como equipos electrónicos y baterías de reserva.

Dejó claro que el agua potable no se puede llevar en los vuelos, debido al peso que representa. Mientras tanto, se ha descartado como prioridad la ropa.

Hasta el momento, se coordina el envío de ayuda en aviones pequeños que puedan llegar al aeropuerto de Maiquetía, debido a que está a 15 minutos de la zona de mayor desastre, que está en La Guaira.

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Entretanto, Rivera Santana señaló que con esta misma prioridad establecida en Venezuela se iría enviando la ayuda recolectada en los centros de acopio.

De hecho, en los primeros dos vuelos enviados este miércoles a Venezuela se incluyeron dos paletas de casetas que se lograron recolectar en los pasados días.

Al responder a la demora en la respuesta que se ha tenido, la secretaria de Estado les pidió a los puertorriqueños comprensión.

“Estamos en un evento del que no tenemos el control total para llegar de una manera como quizás las personas piensan. Que confíen en que toda la ayuda que la gente está brindando en esta etapa va a llegar a la gente (venezolana). Por eso la gestión del padre Enrique Camacho, (director de la organización católica Cáritas de Puerto Rico), como parte del esfuerzo de la organización sin fines de lucro con credibilidad. Eso es lo que queremos. Yo tengo que ser responsable. Por eso, desde el primer momento lo mencioné. Yo quiero que la ayuda llegue a las comunidades a las que tienen que llegar”, manifestó.

Según detalló el coronel Arturo Garffer, secretario de Seguridad Pública, en la noche del jueves, 25 de junio, y el viernes de la semana pasada enviaron al gobierno federal todos los informes requeridos para que desde Puerto Rico se lograra enviar ayuda a Venezuela, principalmente rescatistas.

Sin embargo, el gobierno sólo ha sido autorizado para enviar siete rescatistas de contingencia de la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico. Estos salieron a Venezuela el pasado lunes.

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Informó que en los Estados Unidos hay 3,000 unidades de rescate competentes y sólo se ha autorizado desplegar tres unidades.

Recordó que varios líderes del gobierno de Venezuela, entre los que se destaca Diosdado Cabello Rondón, quien actualmente ocupa el cargo de Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, poseen órdenes de arresto de los Estados Unidos por crímenes relacionados al narcotráfico.

“Hay que recordar que Venezuela es un país altamente sancionado internacionalmente. Lo que los Estados Unidos está ejecutando, con muchos de los aliados, es una misión de asistencia humanitaria. O sea, por lo tanto, hay unas líneas y unas zonas grises con las que nos podemos cruzar en estos momentos. También hay personas que están dando instrucciones por el gobierno de Venezuela que aparecen en un ‘indictment’ (acusación) federal. Así que esto es bien diplomático”, explicó Garffer, al responder a los problemas que enfrenta la Isla para extender una mano amiga con más urgencia hacia el hermano país latinoamericano.