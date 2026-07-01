El Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico (CMVPR) recaudará fondos para apoyar los esfuerzos dirigidos a atender a los animales afectados por los sismos que devastaron a Venezuela el 24 de junio.

“La medicina veterinaria trasciende fronteras cuando se trata de proteger la vida y el bienestar animal”, expresó en declaraciones escritas la doctora Franchesca Caballero, presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico.

“Hoy extendemos nuestra solidaridad al pueblo venezolano y, en especial, a los profesionales que trabajan incansablemente para atender a los animales afectados por esta tragedia. Invitamos a toda nuestra comunidad veterinaria y a las personas que deseen colaborar a sumarse a este esfuerzo humanitario”, exhortó.

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Las personas podrán aportar a través de las plataformas del Colegio accediendo a www.cmvpr.org/venezuela. La campaña permanecerá abierta hasta el jueves, 16 de julio.

Con cada donación, el Colegio igualará la cantidad recibida hasta un máximo de $2,000.

Todos los fondos recaudados serán canalizados directamente a Venezuela por conducto de la Asociación Civil Fundación Esfera, organización que sirve de enlace para coordinar la distribución de la ayuda a los animales afectados.

Para obtener más información o realizar un donativo, las personas pueden acceder a www.cmvpr.org o seguir al Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico en Facebook.com/CMVPR.

“Cada donativo, sin importar su cantidad, representa alimento, atención médica, medicamentos y esperanza para un animal que hoy necesita nuestra ayuda. Una vez más, la comunidad veterinaria demuestra que la solidaridad también forma parte de nuestra vocación de servicio”, dijo la presidenta al agradecer a la doctora Marianella Antonietti, médica veterinaria en Venezuela quien dirige la adquisición de suministros, y la doctora Dinelí Bras, quien ha servido de enlace entre los médicos veterinarios de Puerto Rico y la Asociación Civil Fundación Esfera.