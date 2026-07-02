A un día de que Puerto Rico lograra enviar dos aviones con 7,000 libras de artículos para ayudar a los damnificados de los terremotos de Venezuela, el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, agradeció el gesto del pueblo boricua.

“Gracias por la solidaridad que están teniendo con nosotros, con nuestro pueblo, unido por este mar Caribe que baña la Isla y nuestras costas. Gracias por las colectas que están haciendo y que llegarán, sobre todo, a la diócesis de La Guairá, que ha sido la más golpeada. Gracias, sobre todo, por las oraciones y por hacernos sentir hermanos en estos momentos. ¡Que Dios los bendiga!“, afirmó el religioso en un vídeo publicado por Cáritas Puerto Rico.

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La ayuda que envía Puerto Rico se distribuirá a través de la organización católica, Cáritas Venezuela, para agilizar el proceso de asistencia y evitar la burocracia que se registra por tener que buscar la aprobación del Comando Sur de los Estados Unidos, ya que Puerto Rico es territorio estadounidense.

De hecho, uno de los dos aviones que viajaron ayer a Venezuela estuvo liderado por el sacerdote Enrique Camacho, director de Cáritas Puerto Rico. Este informó que permanecerá en el vecino país durante un mes para asegurarse de que la ayuda enviada llegue a los necesitados de la zona de La Guaira, la área más devastada.

La propuesta del gobierno de Puerto Rico es continuar enviando ayuda en aviones pequeños, para que puedan aterrizar en el aeropuerto de Maiquetía, que queda a 15 minutos de la zona de desastre.

Los centros de acopio a través de la Isla concluirían sus recolectas este jueves a las 6:00 p.m. Sin embargo, permanecerá abierto hasta el próximo lunes, 6 de junio, el centro localizado en el Coliseo Mario “Quijote” Morales, en Guaynabo.

Venezuela sufrió dos potentes terremotos el pasado 24 de junio. Edificios completos colapsaron en cuestión de segundos, ocasionando la muerte de más de 2,000 venezolanos y otros 50,000 desaparecidos.

Padre Kike, como se le conoce al directivo de Cáritas Puerto Rico, publicó fotografías de la destrucción que observa en las calles venezolanas.

Con un símbolo de un corazón partido, las imágenes compartidas aluden a que la situación que se vive en Venezuela es “dolorosa”.

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Todavía el religioso no ha publicado imágenes o vídeos de la repartición de la ayuda que ya llegó a suelo venezolano.

Mientras, otra parte de la ayuda llegó a Venezuela en un avión que iba liderado por el exgrandes ligas, Yadier Molina.

El deportista publicó un vídeo en el que se observa la ayuda que llegó al aeropuerto de Valencia, que queda a dos horas de La Guaira, en un almacén. Explicó que estaba allí para “recoger” los artículos.

“Aquí estamos bien contentos en ayudar a nuestros hermanos venezolanos”, manifestó, al agradecer a todo el que hizo posible el traslado de los artículos de necesidad.