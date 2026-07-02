Por recomendación de organizaciones venezolanas, el gobierno decidió mantener abierto hasta el próximo lunes, 6 de julio un solo centro de acopio para recolectar ayuda para los damnificados de los terremotos en Venezuela.

El centro será el localizado en el Coliseo Mario “Quijote” Morales, en Guaynabo, informó hoy la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana.

20 Fotos Unas 7 mil libras con artículos llegarán hasta el país sudamericano golpeado por dos terremotos el pasado 24 de junio.

Los otros centros de acopio, localizados en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner, de Ponce; el Acrópolis Deportivo, de Manatí; el Estadio Isidoro “Cholo” García, de Mayagüez, y el Coliseo Municipal Maestro Tomás Dones Hernández, de Fajardo, operarán hasta hoy, jueves, a las 6:00 p.m.

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“Luego de una conversación que sostuve con representantes de la comunidad venezolana en Puerto Rico, determinamos extender el recibimiento de suministros en Guaynabo, porque las personas continúan llegando para hacer sus donaciones”, explicó Rivera Santana en comunicado de prensa.

Añadió que “desde el inicio de este esfuerzo hemos mantenido comunicación diaria con las organizaciones venezolanas establecidas en la Isla, que han sido quienes nos han orientado sobre las necesidades más urgentes y han realizado recomendaciones importantes para manejar la ayuda hacia Venezuela. Han sido una pieza fundamental en toda la logística de este proceso y fueron ellos mismos quienes recomendaron mantener abierto el centro de Guaynabo hasta el lunes. Agradezco profundamente su compromiso, porque también estarán allí recibiendo y organizando las ayudas durante estos próximos días”.

Fue el pasado jueves, 25 de junio que Venezuela fue sacudido por dos potentes sismos. Se estima que alrededor de 50,000 personas están desaparecidas y otros miles murieron tras los derrumbes registrados, principalmente en la zona de La Guaira.

Según informó ayer la secretaria de Estado, la primera prioridad para los venezolanos son casetas de acampar o toldos, debido a que hay mucha población venezolana que quedó en la calle por los efectos de terremoto

Suministros médicos y de primeros auxilios, incluyendo gasas, vendas y guantes quirúrgicos, así como alimentos no perecederos, productos de higiene personal, linternas, baterías, extensiones eléctricas, baterías portátiles, guantes de trabajo y cascos de seguridad son los otros artículos de necesidad.

El centro de Guaynabo continuará recibiendo estos artículos hasta el lunes, 6 de julio, en horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Además, la secretaria dijo que los municipios, iglesias, empresas, organizaciones comunitarias y grupos ciudadanos que hayan establecido centros de acopio independientes todavía pueden integrar sus donativos al esfuerzo coordinado por el gobierno de Puerto Rico.

“Queremos que toda la ayuda que se está recogiendo alrededor de Puerto Rico pueda consolidarse en un mismo esfuerzo humanitario. Los municipios, iglesias, organizaciones y centros de acopio independientes pueden entregar las donaciones recopiladas en cualquiera de nuestros puntos de recogido. Esas ayudas se unirán a las que ya estamos recibiendo para coordinar su envío y asegurar que lleguen a las personas afectadas en Venezuela mediante el mecanismo que se está organizando junto a nuestros colaboradores en ese país”, sostuvo.