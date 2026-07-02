La primera ayuda que envió Puerto Rico en dos aviones liderados por el expelotero Yadier Molina y el director de Cáritas Puerto Rico, el padre Enrique “Kike” Camacho, llegó en la tarde de ayer, miércoles, al vecino país.

Los artículos, de inmediato, fueron transportados por voluntarios de Cáritas Venezuela para ser repartida entre los damnificados de los terremotos que les afectaron mortalmente la semana pasada.

Fotos y vídeos publicados por el exgrandes ligas y el religioso mostraron el agradecimiento del pueblo venezolano por esta primera ayuda enviada a una semana de registrarse dos potentes movimientos telúricos.

Por ejemplo, Molina posteó un vídeo en sus historias de Instagram en el que se observa cómo le aplaudían cuando arribó al aeropuerto de Valencia, a más de dos horas de la zona de desastre, localizada en La Guaira.

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El boricua es reconocido en Venezuela, pues llevó al campeonato al equipo de los Navegantes del Magallanes de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en febrero pasado.

A su llegada, en un vuelo que salió desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde, Molina expresó que “es muy triste, pero aquí estamos”, según reportó el medio venezolano El Emergente.

El padre Kike, entretanto, posteó vídeos y fotos en los que se ve al personal de Cáritas Venezuela y militares sacando los artículos donados por los boricuas del avión para trasladarlos a sus centros en unos camiones de la entidad religiosa.

Camacho llegó al aeropuerto de Maiquetía, que queda a 15 minutos de la zona de desastre.

El religioso, que es el principal contacto del gobierno en la distribución de la ayuda recogida en la Isla en Venezuela, indicó que los artículos y alimentos serán distribuidos hoy, jueves, a las familias necesitadas.

“Este es solo el comienzo. Tal como lo anunciamos, los suministros ya llegaron a manos seguras de nuestros hermanos de Cáritas Venezuela, donde serán distribuidos a las comunidades que más los necesitan”, se informó en una de las publicaciones subidas en las cuentas de Cáritas Puerto Rico en las redes sociales.

Mientras tanto, la entidad publicó un vídeo en el que una representante de Cárita de Venezuela agradece la ayuda.

“De parte de todos los venezolanos, les damos las gracias al pueblo de Puerto Rico por esa hermosa donación. Nos aseguraremos de que llegue a las manos correctas. No hay palabras para agradecer su solidaridad en estos momentos”, dijo la mujer, que no se identificó.