El legendario baloncelista boricua Johnny ‘El Indio de la Vía’ Báez falleció en la madrugada del martes, informaron familiares en las redes sociales.

Tenía 86 años.

“Papa Dios. Abre el “baseline” que por la “vía, ahí va ahí va El Indio”. El no haber un “tiempo extra” me impidió estar con él en los últimos minutos del juego pero el “plan de juego” que me enseñaste y me pediste que ejecutara te juro que así será. Pediré un “tiempo pedido” y hablaré con tus dos jugadoras favoritas e iremos a la “duela” bien duro”, escribió en Facebook de manera literaria su hijo, el exbaloncelista Carlos Báez.

Báez fue recipiente de la Medalla de Honor del Comité Olímpico de Puerto Rico que representó, fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño, escogido entre los mejores jugadores del Baloncesto Superior Nacional en que militó y entre los mejores del club Real Madrid de España al que emigró, entre otros reconocimientos.

Criado en Río Piedras, Báez fue apodado ‘El Indio de la Vía’ por su cercanía con el tren que transitaba la ciudad. Estudió en la escuela superior de la Universidad de Puerto Rico y fue a estudiar en Madrid, en donde fue parte también del 1958 al 1960 del laureado club Real Madrid. La publicación española As.com. le escogió en el 2020 entre los mejores 13 jugadores en la historia de ese equipo.

Dos veces fue campeón con el Real Madrid y dos veces mejor anotador de la liga, hoy conocida como la ACB y una de las mejores del mundo.

Por 17 temporadas jugó en el BSN, siempre en el uniforme de los Cardenales de Río Piedras, detalló el BSN. Fue el segundo jugador en la historia del BSN en alcanzar los 5,000 puntos. Se retiró siendo el mejor anotador de entonces con 5,239 tantos y un promedio de 16.8 por juego.

El BSN se une a la pena que embarga a la familia del deporte puertorriqueño por el fallecimiento de Johnny “El Indio” Báez a sus 86 años.



Báez jugó 17 temporadas en el Baloncesto Superior Nacional, todas con los Cardenales de Río Piedras. pic.twitter.com/fn2uFOdk7K — #BSNLaTiene (@bsnpr) January 26, 2022

Tambien fue parte del Equipo Nacional, miembro del cuarto lugar en las Olimpiadas Tokio 1964 junto a otras leyendas como Teo Cruz y Juan ‘Pachín’ Vicens. Anotó 70 puntos en el torneo para un promedio de 7.7 por juego, según el libro de Londres a Tokio de Carlos Uriarte.

Además fue parte de la Selección que debutó olímpicamente en los Juegos Roma 1960. En ese evento, Báez anotó 68 puntos para un promedio de 9.71