Paul Silas, miembro de tres equipos campeones de la NBA como jugador y primer entrenador de LeBron James en la liga, murió, anunció su familia el domingo.

Tenía 79 años.

La familia reveló la muerte a través de los Houston Rockets, para quienes el hijo de Silas, Stephen, es entrenador en jefe de segunda generación. El Boston Globe informó por primera vez sobre la muerte de Silas y no se anunció de inmediato ninguna causa oficial.

“Nuestros pensamientos más sinceros están con Stephen y su familia durante este momento difícil”, dijeron los Rockets en un comunicado.

Paul Silas comenzó su carrera como entrenador en jefe con un período de tres años al frente de los entonces San Diego Clippers a partir de 1980. Después de pasar más de una década como asistente, volvió a ser entrenador en jefe y pasó un tiempo con los Charlotte Hornets. , los New Orleans Hornets, los Cleveland Cavaliers y los Charlotte Bobcats.

Llevó a cuatro de esos equipos a los playoffs, ganando exactamente 400 juegos: 387 en la temporada regular, 13 más en la postemporada.

“¡Paul hizo una gran contribución al juego de baloncesto y lo extrañaremos mucho!”, escribió en su cuenta de Twitter el gran Magic Johnson.

Los Rockets fueron los anfitriones de Milwaukee el domingo por la noche. No quedó claro de inmediato cuánto tiempo Stephen Silas estaría fuera del equipo; los Rockets planeaban que John Lucas dirigiera el equipo de manera interina mientras la familia Silas está de duelo.

Stephen Silas ingresó al mundo de la NBA cuando su padre entrenaba en Charlotte, comenzando como explorador avanzado y eventualmente sirviendo como asistente en el personal de su padre con los Hornets en 2000. Stephen Silas tardó dos décadas en tener la oportunidad de ser un líder. entrenador, eso llegó cuando Houston lo contrató en 2020.

“Mi papá, obviamente, él era mi mentor No. 1, alguien en quien podía apoyarme, hacer preguntas y él me hizo preguntas a mí”, dijo Stephen Silas en un documental de 2021 producido por los Rockets sobre su viaje como entrenador. “Realmente valoró mi opinión, lo cual fue un poco extraño para mí, siendo tan joven y sin mucha experiencia”.

Stephen Silas perseveró durante mucho tiempo antes de tener su gran oportunidad. Vio a su padre esperar mucho tiempo por el trabajo que él también quería. Paul Silas fue despedido por los San Diego Clippers en 1983 y no volvería a tener una oportunidad como entrenador en jefe hasta 1999, cuando Dave Cowens, para quien Paul Silas era asistente, renunció a Charlotte después de un comienzo de 4-11 en el acortado Temporada 1998-99.

“Era conocido por no ser un trabajador duro, duro y duro y realmente me dolió cuando era entrenador asistente, durante unos 10 años, cuando no podía conseguir un trabajo de cabeza”, dijo Paul Silas al Club Rotario de Charlotte mientras dando un discurso allí en 2013. “Realmente hablé con los equipos sobre ser entrenador en jefe, pero no obtuve uno. Lo que pasó es que me mantuve positivo. Tuve una actitud positiva. Aunque no pude conseguir el trabajo, dije: ‘No, no voy a ser negativo. Voy a ser positivo’”.

Eventualmente, Silas se haría cargo de Cleveland. Llegó allí en 2003, el mismo año en que los Cavaliers reclutaron a James.

“Entrené a LeBron durante dos años, sus dos primeros años, y LeBron fue increíble”, dijo entonces Paul Silas. “A los 18 años, conocía a Bill Russell, conocía a muchos jugadores que habían pasado por la mayoría de los jugadores de su edad. Ni siquiera lo sé. Y él entendió el juego. Hice a LeBron un punto / delantero porque no tenía uno cuando comenzó. No me dijo una palabra. Simplemente se hizo cargo del juego y lo hicimos. bien.”

Con el tiempo, James se convertiría en campeón. Paul Silas también tardó algunos años en llegar a ese nivel como jugador.

Fue seleccionado cinco veces para el equipo All-Defensive y promedió 9.4 puntos y 9.9 rebotes en 16 temporadas con los St. Louis y Atlanta Hawks, Phoenix, Boston, Denver y Seattle. Silas ganó dos títulos con los Celtics, el primero en su décima temporada como jugador, y obtuvo un tercero con los SuperSonics. Promedió 12,8 puntos y 13,8 rebotes en las Finales de 1976 para Boston contra los Suns.

“Paul Silas era un gigante en los círculos del baloncesto”, escribió el domingo el exjugador de la NBA Rex Chapman en Twitter. “Un gran hombre. Tuve la suerte de pasar un par de temporadas con Paul cuando era entrenador (asistente) de los Suns. “No conozco a nadie que diga una mala palabra sobre él, nunca. Un día triste”.

Paul Silas jugó su baloncesto universitario en Creighton, promediando 20,5 puntos y 21,6 rebotes en tres temporadas. Fue elegido para el Salón de la Fama del Baloncesto Universitario en el 2017.

“Estoy profundamente entristecido al enterarme del fallecimiento de la leyenda de Creighton, Paul Silas”, dijo el entrenador de los Bluejays, Greg McDermott. “Su ilustre carrera como jugador y entrenador será igualada por pocos”.