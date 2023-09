Con apenas 23 años recién cumplidos, George Conditt IV ha tenido un verano de ensueño en el que, además de conquistar el campeonato del Baloncesto Superior Nacional (BSN), ha defendido uno contra uno a Hassan Whiteside, DeMarcus Cousins y ahora a Karl-Anthony Towns.

En escenarios importantes como la postemporada del BSN y la Copa Mundial de la FIBA, a Conditt IV no le ha temblado el pulso cuando su equipo depende de que él sea el ancla defensiva.

Luego del paso de José ‘Piculín’ Ortiz y Daniel ‘Danny’ Santiago por el Equipo Nacional, la selección adulta careció de un hombre grande que pudiera dominar la pintura como ellos lo hacían. Sin embargo, tal parece que la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) encontró a ese centro que anhelaron por mucho tiempo en la figura de Conditt IV.

George Conditt IV has no mercy 😤#FIBAWC x #WinForPuertoRico 🇵🇷 pic.twitter.com/q1zBvPW99y — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 1, 2023

Y esto lo ha dejado claro en el Mundial. Pese a ser su primera experiencia mundialista, el también pívot de los Gigantes de Carolina está teniendo un gran torneo, según el legendario ‘Piculín’ Ortiz.

“Creo que tiene mucho espacio para mejorar. Está teniendo un torneo bastante bueno para su edad y experiencia internacional. Considero que hay que darle su espacio para mejorar y la confianza que le han dado a él y todo el equipo, porque son un grupo que puede llegar muy lejos”, comentó Ortiz a Primera Hora.

En lo que va del torneo, Conditt IV está promediando 12.5 puntos y nueve rebotes. Asimismo, el joven canastero volvió el viernes a demostrar su valor en el quinteto dirigido por Nelson Colón al ser pieza clave en el triunfo sobre República Dominicano, culminando con 18 unidades, siete rebotes y dos bloqueos, uno de ellos a Víctor Liz que fue crucial para sellar la victoria.

Por su parte, el excentro del Equipo Nacional, ‘Danny’ Santiago, sostuvo que, además de su juventud, lo más que le impresiona sobre Conditt es la versatilidad que tiene en su juego ofensivo.

“Lo que es interesante sobre él no es, solamente, su edad, sino su versatilidad. Él puede jugar afuera o adentro. Pienso que está aprendiendo a atacar el canasto con más fuerza y me alegro mucho del éxito que ha tenido en tan poco tiempo. No sabemos su potencial, pero de lo que hemos visto se ve muy brillante”, opinó Santiago.

Ante la escasez de canasteros grandes en el programa nacional, Santiago aseguró que Conditt IV está en el lugar correcto y en el momento correcto, pues ha tenido una oportunidad en la que continuará cosechando experiencias que lo ayudarán a ser mejor jugador por el resto de su carrera.

“Siempre estoy pendiente a lo que él está haciendo y esperemos que siga dándonos juegos con la camiseta de Puerto Rico como el que tuvo ante República Dominicana”, agregó.