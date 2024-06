George Conditt IV tenía apenas tres años recién cumplidos, cuando Puerto Rico ponchó su boleto a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en el Preolímpico que se llevó a cabo en San Juan en el 2003.

En ese entonces, residía en Chicago, Illinois, y por la edad que tenía no posee ningún recuerdo de aquel memorable juego en el que un José “Piculín” Ortiz con casi 40 años por poco realizó un cuádruple-doble con 21 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias y siete tapones ante Canadá para clasificar al Equipo Nacional a las Olimpiadas, y dar paso a la eventual victoria sobre Estados Unidos en la que Carlos Arroyo se agarró su camiseta.

Sin embargo, de lo que sí Conditt IV de 23 años tiene memorias es de su familia explicándole lo significativo que fue para la isla la clasificación y actuación de los “12 Magníficos” en aquellos Juegos.

“Hace 20 años, yo estaba tirando un balón de fútbol americano dentro de la casa o lanzando una bola a un canasto de Fisher Price. Pero, mientras crecía, me di cuenta de su importancia. Entre los 8 a 10 años fue que vi y entendí la magnitud de lo que lograron”, recordó Conditt IV, de madre y abuela puertorriqueña, en entrevista con Primera Hora .

José "Piculín" Ortiz celebra la victoria sobre Canadá en el partido por la medalla de bronce del Premundial 2003. ( AP / Andres Leighton )

Dos décadas después de Atenas 2004, la Selección Nacional de baloncesto masculino no ha vuelto a pisar el máximo escenario del deporte. El conjunto boricua tendrá la oportunidad de replicar esa hazaña en suelo boricua, cuando del 2 al 7 de julio compitan en el Repechaje Olímpico, que albergará el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y que otorgará un boleto a París 2024.

Una de las claves para que el Equipo Nacional sorprenda al mundo en el torneo de clasificación olímpica, que contará con la participación de selecciones como Italia y Lituania, será Conditt IV, el único canastero del quinteto patrio que mide más de 6′8″. No obstante, el joven centro de 6′11″ no es un extraño a este tipo de escenarios ni al estilo de juego FIBA.

Conditt IV se estrenó con el programa nacional en el Campeonato de las Américas Sub-18 en 2018, y dos años más tarde fue uno de los 12 jugadores que formaron parte del equipo que no consiguió el pase a Tokio 2020. No obstante, el pívot de ascendencia puertorriqueña es un canastero muy distinto a aquel que debutó con el Equipo Nacional adulto en el Preolímpico de Serbia hace cuatro años.

“Haré lo que sea necesario”

Ahora es campeón del Baloncesto Superior Nacional, y se probó en la G-League de la NBA, donde acumuló una media de 12.8 puntos y 8.3 rebotes con Rip City Remix, afiliado de los Trail Blazers de Portland. Además, ha tenido la oportunidad de entrenar en los últimos meses con el mismísimo “Piculín” Ortiz, quien lo ha ayudado a entender distintos aspectos del juego.

“(Piculín) me ha enseñado a ser más agresivo y leer el juego antes de hacer cualquier movimiento. Tomar lo que los rivales me dan, y eso es algo que he mejorado mucho este año. Entender que cuando alguien retrocede frente a mí debo lanzar, que cuando hagan otra cosa debo atacar el aro o que si me están obligando a ir a la izquierda, debo atacar por la derecha”, contó.

George Conditt IV entrenó junto a José "Piculín" Ortiz en el principio de temporada del Baloncesto Superior Nacional. ( Suministrada )

De hecho, confesó que mientras practicó con Piculín se la pasó viendo videos del legendario pívot para estudiar los movimientos. Y es que a sabiendas del impacto que tuvo Ortiz en aquel memorable encuentro contra Canadá en 2003, Conditt IV se siente inspirado de lo que podría lograr en el Repechaje Olímpico.

“Tenía grandes compañeros de equipo, pero se puso en un modo en el que necesitaba asegurarse de llevar a su equipo a los Juegos Olímpicos. Yo me siento muy orgulloso de eso porque haré lo que sea necesario para llevar a este equipo a París. Ya sea consiguiendo 20 rebotes o anotando 10 puntos, no importa. Estoy tratando de hacer lo que sea necesario para que este equipo clasifique”, aseguró.

En el Repechaje, Puerto Rico formará parte del Grupo B con Italia y Bahréin, mientras que el Grupo A estará conformado por Lituania, México o Costa de Marfil.

Los mejores dos de cada grupo adelantarán a las semifinales el 6 de julio. En esta fase, habrá cruces entre equipos de ambos grupos. Los ganadores avanzarán a la final por el pase a las Olimpiadas el 7 de julio.