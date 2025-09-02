Las Ganaderas de Hatillo (2-1) derrotaron el lunes, 72-61, a las Criollas de Caguas (1-2) en su regreso al Valle del Turabo.

El último juego oficial del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) en Caguas había sido el sábado 13 de octubre de 2007, cuando las entonces Criollas Stars superaron 87-71 a las Pollitas de Isabela.

Ahora, en el primer partido celebrado en la cancha Roger Mendoza, Okako Adika fue la mejor anotadora de las Ganaderas con 22 puntos y 12 rebotes; Essense Booker aportó 12, Sofía Roma y Ariel Jones 10 por igual.

Por Caguas, Kai James logró 19 tantos, Alisia Jenkins 12 con 16 capturas, y Katie Villarini 11.

Empate en la cima del BSNF

Por otro lado, las Cangrejeras de Santurce mantuvieron su invicto en casa al derrotar 80-69 a las Cafetaleras de Yauco (1-3) en el coliseo Roberto Clemente.

Con el triunfo, las Cangrejeras empataron en el primer lugar de la tabla global del BSNF con las Pollitas de Isabela, ambos quintetos con marca de 3-1. Santurce visitará este jueves, 4 de agosto, a las Pollitas en el coliseo José ‘Buga’ Abreu de Isabela.

Las campeonas contaron con 29 puntos y 12 rebotes de la importada Oshlynn Brown, Shae Kelley marcó 17 unidades, Dayshalee Salamán 12 y Brianna Jones 11.

En causa perdida, Asia Strong consiguió 26 tantos y 10 atrapadas; Sydney Cooks anotó 19 y Sierra Moore 18 con 15 balones recuperados.

La acción del torneo continúa el martes con Isabela en Juana Díaz (1-1) a partir de las 8:00 p.m.