Boston. El venezolano Carlos Narváez logró su primer hit como emergente en su carrera, un sencillo que rompió el empate en la quinta entrada, Trevor Story conectó un inusual jonrón que rozó el guante del jardinero derecho y luego el poste de foul, y los Red Sox de Boston vencieron el lunes 6-4 a los Guardians de Cleveland.

Romy González añadió un sencillo impulsor para los Red Sox, quienes ganaron por novena vez en 12 juegos, mejorando a un récord de 35-18 en la Liga Americana desde principios de julio. La victoria colocó a los Medias Rojas (77-62) a un punto porcentual de los Yankees (76-61) por el primer puesto de comodín de la Liga Americana.

Kyle Manzardo conectó un jonrón en solitario para los Guardianes, quienes han perdido 13 de 20.

Narváez, un bateador derecho, conectó un sencillo dentro de la línea de primera base ante el relevista zurdo Erik Sabrowski (0-1) con las bases llenas, poniendo el marcador arriba 5-3.

Brayan Bello (11-6) trabajó durante cinco entradas, permitiendo tres carreras con seis hits, cuatro ponches y tres bases por bolas.

Por los Guardianes, el dominicano José Ramírez de 4-0.

Por los Red Sox, el venezolano Carlos Narváez de 1-1 con dos empujadas.