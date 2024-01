El reporte del valor de las franquicias del BSN que hizo público hoy la firma WIN en Primera Hora recibió una acogida tibia de parte de directivos del organismo liguero quienes aseguran no todos los valores ofrecidos son cónsonos con la realidad que maneja la liga.

El reporte independiente desarrollado por Edgar Xavier Vargas utilizando una serie de métricas de análisis y conversaciones confidenciales con algunos directivos o exdirectivos de la liga, según varias personas que se comunicaron ayer con Primera Hora podrían ser reales para algunos equipos pero no necesariamente pintan la realidad de otros.

Conversando con este medio bajo condición de preservar su nombre en el anonimato, un administrativo de uno de los equipos apuntó que si bien los Gigantes de Carolina tuvieron una temporada exitosa en la generación de ganancias en el 2023, no es posible creer que sus entradas hayan superado las de los Vaqueros de Bayamón.

PUBLICIDAD

“El informe que Carolina fue el equipo que generó más ganancias en el 2023 no creo que sea totalmente correcto. Me cuesta pensar que con una cancha que tiene capacidad para unas 5,000 hayan superado a unos Vaqueros, por ejemplo, que tiene un coliseo en el que caben 9,000 personas y jugaron casi todo el año ante casa llena. Además los Vaqueros tienen una operación de abonados, todos vendidos, y no creo que Carolina lo tenga así”, dijo el entrevistado que reconoce que el estudio de WIN es un ejercicio guía construido sobre reportes especulativos porque las organizaciones locales no necesariamente comparten los temas de sus finanzas y negocios.

Mientras, otro directivo apuntó que un equipo como el de los Capitanes de Arecibo no puede haber tenido en el 2023 un año exitoso económicamente ante todos las complicaciones que enfrentó tanto fuera como dentro de la cancha desde la pasada temporada muerta.

“El ejercicio de WIN habrá llegado a unas conclusiones en base a sus métricas, pero no creo que sean los números que se manejan en el BSN. Sin dudas el reporte no fue realizado contando con todos los reportes oficiales de los equipos”, apuntó otro.

En esencia, los entrevistados concuerdan que el equipo más valioso del BSN es el de Bayamón pero consideran que es por un valor mucho más alto que el de $1.215 millones que estimó WIN.

“Hay equipos en ese reporte que valen más y otros que valen menos de lo estimado en la realidad”, coincidieron algunos de los entrevistados.

PUBLICIDAD

Hablando bajo anonimato por no tener el permiso para ofrecer la información privada, una de las personas que llamó a Primera Hora dijo que el valor de los Vaqueros en la actualidad pudiera estar entre los $3.5 y $4 millones.

“Los Vaqueros no son solo el equipo de más valor en Puerto Rico. Son la franquicia deportiva más valiosa de la Isla”, destacó el informante.

El reporte de WIN, sin embargo, es el único que se ha realizado durante varios años aunque su evaluador lo hace fijando unas métricas estimables. Sus pasados reportes nunca arrojaron reacciones de parte de los directivos de la liga o equipos. Esta vez, sin embargo, quizás en el contexto del éxito que ha tenido la liga en los pasados años, han movido la perspectiva en una visión diferente.