Hunter Tyson de los Gigantes de Carolina-Canóvanas tuvo su mejor noche en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) el domingo con un doble-doble de 38 puntos y 14 rebotes para vencer 111-91 a los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Carlos Miguel Mangual.

Con el resultado, los orientales dejaron atrás una racha de dos derrotas en línea y defendieron su invicto como locales para mejorar su marca a 6-5, en la segunda posición de la sección A del BSN.

Entre tanto, los arecibeños consiguieron su segundo revés consecutivo y vieron caer su récord a 8-4.

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Los Gigantes que dominaron los primeros 10 minutos de acción con pizarra 30-16, vieron como los visitantes tomaron el control en el inicio de la segunda mitad 55-54, pero un avance 14-5 de los locales fue suficiente para no volver a mirar atrás en el marcador.

Tyson abrió el avance con un tiro brincado, que viró el marcador 56-55. Acto seguido, un bombazo a larga distancia del delantero y un donqueo de George Conditt IV amplió la ventaja. Arecibo ripostó con un canasto de Rafael Pinzón y un gancho de Timothy Soares que los acercó 59-61.

Tyson se echó la ofensiva encima y consiguió dos canastos brincados y un bombazo de tres puntos que alejó definitivamente a los Gigantes 68-60.

Jaylen Nowell se sumó a la ofensiva de los Gigantes con 36 puntos y ocho canastos de tres puntos. Tremont Waters registró un doble-doble de 13 puntos y 12 asistencias. En su regreso a cancha Conditt sumó seis puntos y cuatro rebotes en 11 minutos de acción.

En causa perdida, Rameses Meléndez aportó 24 puntos, seguido de 16 de Pinzón.

La acción de los Gigantes sigue el miércoles, cuando visiten a los Piratas de Quebradillas en el Coliseo Raymond Dalmau, desde las 8:00 p.m.