Las Pollitas de Isabela vencieron 84-73 a las Monarcas de Juana Díaz en el Coliseo Dolores “Toyita” Martínez en el único partido de la jornada del martes en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Con esta victoria, el equipo isabelino mejora su récord a 4-1 en la temporada. Juana Díaz, por su parte, colocó su marca en 1-2.

Lasha Petree se destacó con 29 puntos y nueve rebotes, Carter le siguió con 27 y Nina De León sumó 11.

Isabela tomó la delantera desde el primer parcial con marcador de 31-15. Aunque, las Monarcas se llevaron el segundo 19-7, la mitad cerró solo por cuatro puntos, 38-34, a favor de las visitantes.

En el tercer cuarto, las Pollitas ampliaron su ventaja y llegaron al último periodo con diferencia de 16 puntos, 62-46.

Un bombazo de Gabriela Gregory acercó de cinco, 76-71, a Juana Díaz, con 2:13 por jugarse del cuarto periodo. Luego de un tiempo fuera, Isabela reaccionó con ocho tantos en ristra, cinco provinieron de las manos de Quionche Carter, para asegurar el triunfo, 84-71, restando 15 segundos.

Por las Monarcas, Gregory terminó con 27 tantos, Tess Amundsen agregó 17 y Kaishmy Ayuso 15.

El torneo continúa este miércoles con las Gigantes de Carolina (2-2) ante las Explosivas de Moca (2-1) y las Leonas de Ponce (1-2) frente a las Cafetaleras de Yauco (1-3).