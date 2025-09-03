El Equipo Nacional Sub-18 arribó el miércoles en Okinawa, Japón, para la Copa Mundial de Béisbol de dicha categoría, que se pondrá en marcha el viernes hasta el 14 de septiembre.

El largo trayecto incluyó escalas en Nueva York y Tokio antes de su llegada a suelo japonés.

“Es una travesía descomunal, prácticamente dos días entre aeropuerto y vuelos, los cansancios, pero los planes siguen igual, las expectativas son altas. Llegamos hoy, nos acomodamos; vamos a tratar de hacer algo para que los muchachos salgan a correr y a estirarse. Mañana (jueves) vamos a practicar sí o sí, descansar un poco, volver a entrenar, descansar y que coman bien para estar ready para el torneo”, expresó el dirigente del equipo, Eddie González.

González encabeza el cuerpo técnico, que cuenta con Edgar Pérez como coach de banca y la asistencia de Dennis Pérez, Jeffrey Domínguez, Josué Montañez y Elvin González.

Puerto Rico pertenece el grupo A junto a Cuba, Italia, Corea del Sur, Sudáfrica y el anfitrión Japón. El grupo B lo conforman Australia, China, Alemania, Panamá, Taiwán y Estados Unidos.

El debut boricua está pautado para este viernes a la 1:30 a.m. (hora de Puerto Rico) frente a Corea del Sur.