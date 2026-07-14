Isaiah Miles es el nuevo refuerzo de los Capitanes del BSN
Llegará a sustituir a Rashard Kelly.
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Los Capitanes de Arecibo anunciaron este martes la contratación del refuerzo Isaiah Miles para la continuación de la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).
El delantero, de 6’8” y 32 años, estará en uniforme en el juego del miércoles cuando visiten a los Santeros de Aguada en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado. Los Santeros dominan la serie 2-1.
Miles, quien entrará en sustitución de Rashard Kelly, viene de jugar en la primera división de la Liga de Turquía con el Club Merkezefendi, donde promedió 11.3 puntos, 4.1 rebotes y 45.5% en triples en 20 partidos.
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Además, cuenta con experiencia en la Basketball Champions League con Cholet Basket (Francia) y una trayectoria profesional en algunas de las principales ligas de Europa.
“Su capacidad para abrir la cancha con su tiro de tres puntos, anotar desde múltiples posiciones y defender con versatilidad fortalecerá la rotación de los Capitanes en esta etapa decisiva de la temporada”, señaló el director de operaciones de los Capitanes, Gaby Miranda.