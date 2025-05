Manatí. Ismael Yomar Cruz estaba sentado el jueves en uno de los asientos al borde de la cancha mientras los demás jugadores de los Osos de Manatí calentaban para el juego ante los Leones de Ponce en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito”.

En cuestión de minutos, varios fanáticos se acercaron. Algunos para preguntarle cómo estaba, mientras que los más pequeños solo querían saludarlo.

Y es que Cruz se ha convertido en una de las figuras principales de los Osos, a pesar del poco tiempo que lleva en Manatí.

La franquicia del intérprete de música urbana Juan Carlos Ozuna Rosado lo adquirió a finales de febrero en un cambio con los Gigantes de Carolina-Canóvanas por el veterano Isaac Sosa.

PUBLICIDAD

Fue un traspaso que involucró a dos de los mejores trespuntista del Baloncesto Superior Nacional (BSN), y Cruz demostró en sus primeros 12 juegos con los Osos su talento nato como anotador.

Aunque Manatí estaba en el sótano de la Conferencia A con marca de 3-9, el joven escolta había cargado su ofensiva con 20.8 puntos y 4.3 asistencias por juego.

Sin embargo, sufrió una lesión en la rodilla el 29 de abril mientras atacaba el canasto frente a los Indios de Mayagüez, que lo ha mantenido alejado del tabloncillo.

Esa noche, Manatí desperdició una ventaja de nueve puntos y fue el comienzo de una racha de siete derrotas que los hundió aún más en su conferencia. Además, fue el último partido de Iván Ríos como dirigente, antes de ser reemplazado por Rafael “Pachy” Cruz.

#BSNPR | [VÍDEO]: El escolta Ismael “Yomar” Cruz es cargado por sus compañeros para salir del partido tras sufrir una aparente lesión. pic.twitter.com/aeoqjqiz9G — La Guerra del BSN (@LaGuerraBSN) April 30, 2025

Con eso en mente, los Osos necesitan toda la ayuda posible para mantenerse en carrera por un espacio en los playoffs, y Yomar espera regresar a cancha en dos semanas.

“Voy a regresar en dos semanas, con el favor de Dios”, dijo el escolta en una entrevista con Primera Hora .

Pachy, por su parte, compartió a este medio que no va a apresurar a Yomar para que vuelva al tabloncillo. Al contrario, le dará su tiempo para que complete su rehabilitación y evite una recaída.

“Yomar tiene una lesión en la rodilla y está haciendo todo lo posible por regresar. Obviamente, no lo vamos a forzar. Vamos a velar por su bienestar, y cuando él decida estar listo, será un plus para nosotros”, comentó el técnico.

PUBLICIDAD

Ismael "Yomar" Cruz, al centro, antes de un juego de los Osos de Manatí. ( Roberto Manzano / @Manfel )

Antes de lesionarse, Cruz era el favorito para ganar el premio al Mayor Progreso del Año, ya que prácticamente duplicó su promedio de puntos en comparación con la temporada anterior, cuando promedió 10.3 unidades en 33 partidos con los Gigantes. Yomar acreditó ese buen arranque al exdirigente de los Osos.

“Empecé superbién, gracias a Iván, donde quiera que esté. Fue la persona que me dio la confianza para demostrarle, no solo a Puerto Rico, sino al mundo la capacidad que tengo como jugador. Iván es un coach superreal con uno. Desde pequeño, me ha visto en las categorías menores y siempre supo mi capacidad como jugador. Nunca me pudo dirigir, y cuando tuvo la oportunidad, pasó lo que pasó. Él siempre que me veía me decía: ‘Sigue demostrando, que vas a lograr lo que eres capaz de hacer’”, recordó acerca de su buen arranque.

Ríos dirigió, junto a Leo Arill, por más de 20 años en el Colegio Bautista, de Caguas, y convirtió el programa de baloncesto de esa institución en uno de los mejores a nivel isla. Cruz jugó con los clubes PR Jireh, Canóvanas Basket y en Saint Francis School, antes de irse a estudiar a Estados Unidos.

El joven carolinense comentó que aún no ha conversado con su nuevo entrenador sobre el rol que asumirá una vez esté disponible, pero aseguró que se siente a gusto bajo su dirección.

“Él (Pachy) me dice que está loco de verme en cancha para poder decirme cuál va a ser mi rol, pero dice que va a seguir dándome la confianza. Dice que es algo que no me va a quitar”, afirmó.

PUBLICIDAD

Pachy, en cambio, expresó que trabajar con Yomar es uno de los aspectos que más le entusiasman de este nuevo reto como técnico de Manatí, debido al potencial que ve en el joven jugador.

“Una de las cosas que me entusiasman de este nuevo reto es trabajar con Yomar. Tuve la oportunidad de trabajar con él en la Selección, y veo mucho potencial en él, al igual que mucho crecimiento. El rol de él será no pedirle cosas que no sabe hacer. Es una amenaza ofensiva en todos lados de la cancha. Creo que juega muy bien el pick and roll. Defensivamente, puede aprender los espacios y demás. Creo que es una pieza bien clave para esta organización. Cuando él esté listo y se sienta saludable, lo usaremos de la manera correcta”, manifestó.

Los Osos ocupan el sexto y último puesto de la Conferencia A con balance de 4-15, pero el sábado salieron de su mala racha con un triunfo sobre los Gigantes en el Coliseo Carlos Miguel Mangual.