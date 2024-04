A pesar de que estuvo presente en el primer partido de los Santeros de Aguada después de tres años de ausencia, el armador Iván Gandía no jugó el jueves cuando estos visitaron a los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente debido a una rotura parcial en los ligamentos internos del tobillo.

La lesión ocurrió hace tres semanas en la liga de Lituania mientras jugaba con el BC Jonava. A raíz de la rotura, Gandía está día a día con miras a incorporarse a los Santeros una vez deje de experimentar dolencias.

“Ahora mismo estoy día a día porque cada día me he sentido mejor, pero no quiero tener ningún contratiempo que me vaya a dejar otros días sin jugar. Quiero estar seguro de que puedo hacer mi juego antes de estar aquí en la cancha”, indicó Gandía a Primera Hora .

PUBLICIDAD

De hecho, el armador aseguró que fue gracias a esta rotura que los Santeros pudieron comprar el contrato que había pactado con el BC Jonava y se integró al quinteto antes de lo esperado.

“Me iba a perder el resto de la temporada regular allá y cuadré con mi agente para regresar y completar mi rehabilitación aquí”, afirmó.

Gandía ha sido parte de la franquicia por los pasados tres años, cuando eran conocidos como los Cariduros de Fajardo y dijo que estaba emocionado por ver el sábado como será el ambiente cuando los ahora Santeros reciban a los Leones de Ponce en el remodelado Coliseo “Chavalillo” Delgado.

Y aunque muchos han descartado desde temprano a Aguada porque comenzaron el torneo sin algunas de sus figuras principales, Gandía confía que tienen posibilidades de dar la sorpresa.

“Nos vemos bien. Tenemos a Jonas Jerebko que está cayendo en ritmo todavía. Nos faltan algunas piezas claves, pero con esto se trabaja. Así nos ha pasado en temporadas anteriores. Si yo no llegaba temprano tenían que hacer los ajustes necesarios, pero poquito a poco se puede hacer”, opinó.

El refuerzo de los Santeros de Aguada, Jonas Jerebko, defendiendo a Ángel Matías, de los Cangrejeros de Santurce. ( Josian Bruno Gómez )

Precisamente, ahora estará bajo la dirección de Omar González, un entrenador que conoce muy bien porque jugó bajo su tutela en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde Puerto Rico se colgó la medalla de plata.

Algunas de esas piezas ausentes de los Santeros son Arnaldo Toro, quien anticipan se reportará en mayo; y Manny Camper, a mediados o finales de abril. De igual manera, Aguada continúa en conversaciones con Davon Reed a quien seleccionaron con el segundo turno del Sorteo de Nuevo Ingreso 2024, pero está contemplando ofertas en el extranjero.