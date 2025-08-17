Iván Gandía estaba entrenando cuando recibió la mañana del domingo una inesperada llamada de Carlos Arroyo.

A pocas horas del juego exhibición entre Puerto Rico y República Dominicana en el Coliseo Roberto Clemente, el gerente general del programa nacional adulto le extendió una invitación para formar parte de la Selección en el clásico caribeño y la FIBA AmeriCup 2025.

Esto debido a un “severo dolor abdominal” que envió a André Curbelo al Hospital Pavía la noche del sábado.

Primera Hora supo que poco después el armador de los Atléticos de San Germán en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) fue diagnosticado con apendicitis, una inflamación del apéndice, por lo que también se perderá la AmeriCup, programada del 23 al 31 de agosto en Managua, Nicaragua.

Gandía, por su parte, no pensó dos veces su respuesta ante la propuesta de Arroyo.

“Fue un poquito inesperada porque pensaba que el equipo ya estaba cuadrado. Desafortunadamente, le pasó lo que le pasó a André (Curbelo), que espero que se recupere prontamente. Pero nada. Estoy aquí en Puerto Rico y estoy saludable, así que le tengo que decir que sí a la Selección”, contó el base de 27 años a este medio después de calentar en el tabloncillo del Roberto Clemente.

“Fue esta mañana. Lo que pensé fue: ‘Déjame prepararme para jugar’. Intenté hacer mi rutina de día de juego lo más cerca que pude. Esto no estaba en los planes, pero así es esto”, continuó.

El canastero de los Santeros de Aguada en el BSN compartió a este medio que se mantuvo entrenando en la isla desde que su equipo fue eliminado, ya que partirá en septiembre a República Dominicana.

Allí, participará en el TBS del Distrito Nacional, el principal torneo de baloncesto de la isla hermana. Pero antes tendrá el honor de llevar en su pecho el nombre de Puerto Rico en la AmeriCup.

“Es un honor. Siempre es grande tener esa camisa de Puerto Rico en el pecho. Siempre trato de representar con mucho orgullo, mucha cría y mucho honor, así que eso es lo que voy a intentar de hacer en este torneo”, concluyó.