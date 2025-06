Bajo la dirección de Iván “Pipo” Vélez, los Indios de Mayagüez superaron todas las expectativas que se tenían sobre ellos al comenzar la temporada 2025 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Muchos daban por sentado que Mayagüez quedaría fuera de los playoffs por segundo año consecutivo con el nuevo formato de torneo, pero la historia fue otra.

Contra todo pronóstico, Vélez transformó a los Indios en uno de los equipos más consistentes del BSN y el miércoles aseguró la primera posición de la Conferencia B del BSN con récord de 21-12.

La victoria sobre los Piratas de Quebradillas en el Coliseo Raymond Dalmau confirmó que tendrán ventaja de cancha local en toda la postemporada, salvo que se enfrenten en la final a los Vaqueros de Bayamón o los Cangrejeros de Santurce, quienes aún tienen posibilidad de terminar con una mejor marca.

Vélez está consciente de que muchos dudaron de la capacidad de la tribu, y eso fue lo que los motivó a desafiar los pronósticos y tomar el liderato de la Conferencia B.

“A nosotros nos tenían como el número 12 en muchos de los rankings. Lo usamos de motivación. Todo el mundo tiene Facebook. Mis jugadores tienen redes sociales y vieron eso. Obviamente, cuando uno ve eso se sorprende porque piensa que no están honrando el trabajo que uno va a hacer, así que se motiva para tratar de hacer lo mejor. Gracias a Dios, nos han salido bien las cosas”, confesó Vélez a Primera Hora .

“Es fácil ahora decirlo porque hemos ganado juegos corridos, pero, cuando nosotros perdimos cuatro juegos corridos, el camerino era igual a como es ahora. Lo que he tratado siempre es que la derrota no nos baje la cabeza y que la victoria no nos haga ser canallas. Nos mantenemos siempre con la misma responsabilidad todos los días y así vamos a jugar hasta el último por la responsabilidad que tenemos con un pueblo”, abundó.

El técnico mayagüezano asumió la dirección de los Indios en diciembre pasado, luego de que Christian Dalmau saliera de la franquicia para tomar las riendas de los Vaqueros tras tres campañas en la Sultana del Oeste.

Vélez dirigiría a un plantel parecido al que no consiguió una plaza para entrar a los playoffs en el torneo anterior, mientras que franquicias rivales como los Piratas y los Capitanes estuvieron muy activos en la temporada muerta.

Dieron en el clavo con sus refuerzos

Mayagüez, por su parte, añadió figuras como Josué Erazo, y apostó por un trío de refuerzos en el que repetiría a Milton Doyle y se aventuró con Tyrell Harrison y Sam Waardenburg. De más está decir que el experimento funcionó, aunque Doyle y Harrison ya no forman parte de la tribu y fueron reemplazados por Nick Perkins y Alex Hamilton.

“No te voy a negar que da temor salir de refuerzos como Tyrell y Milton. Fui bien cauteloso para escoger a Alex Hamilton y Perkins ya lo conocía, pero creo que es más que el núcleo de nativos lo hagan todos los días, y yo no creo que haya un equipo que trabaje más duro que esos chamacos. Ellos compiten duro todos los días en las prácticas. Yo tengo que parar las prácticas y ellos terminan peleándome para que los deje”, relató el mentor.

Fuera de los importados, los líderes en anotación del elenco nativo de Mayagüez son Georgie Pacheco con 11.8 puntos y Erazo con 9.8. Hamilton se ha visto bien en los dos juegos que ha vestido el uniforme de los Indios con un promedio de 14.5 unidades, 4.5 rebotes y 5.5 asistencias.

Sin embargo, la constante de la tribu ha sido Waardenburg, un centro neozelandés de 26 años que ha sido el ancla defensiva del equipo desde que arrancó la temporada con una media de 17.7 tantos y 7.4 rebotes por cotejo.

“Para mí (Waardenburg) es el mejor defensa de la liga y debe estar en la conversación para el MVP (Jugador Más Valioso) porque las cosas que hace… Yo digo que la inteligencia del juego se encuentra en los detalles más pequeños y ese muchacho lo tiene todo. Me ha sorprendido. Para tener 26 años, juega con una madurez increíble”, opinó el entrenador.

Sam Waardenburg, refuerzo de los Indios de Mayagüez. ( BSN / José Santana )

Waardenburg no es el único que está sonando fuerte como un candidato a uno de los Valores del Año del BSN. Vélez luce como el principal candidato para ganar el Dirigente del Año por su sorprendente labor en la serie regular. Pero, a pesar de esto, aseguró que no le está prestando mucha atención a la posibilidad de ser galardonado el próximo martes en los BSN Awards.

“Esta semana me han hablado mucho de eso, pero estoy bien concentrado en hacer mejor al grupo. Si en el camino pasa, pues pasó. Yo pienso en el colectivo. Los premios individuales son algo que cambiaría porque mi equipo llegue a la final. Si llega a pasar, lo aceptaré con mucha humildad, pero no es nuestro norte”, admitió.

Todavía no conocen su rival en los cuartos de final

A diferencia de la Conferencia A, donde los cruces de los cuartos de final ya están definidos, lo único que se sabe en la B es que Mayagüez será el líder cuando empiece la postemporada el 3 de julio. Ante este panorama, Vélez está preparando a su quinteto para medirse a un rival que todavía no conocen.

“Estoy tratando de ajustar todos los detalles de las áreas en las que podamos tener debilidades porque no sabemos contra quién vamos. Estamos tratando de cubrir lo más posible para que no se queden detalles. Una vez sepamos contra quién jugamos, nos ajustaremos a ese equipo”, indicó.

Pipo y los Indios tienen programado recibir el lunes a los Cangrejeros en el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez antes de iniciar la postemporada.