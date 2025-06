Javier Mojica se ha mantenido alejado del tabloncillo desde que sufrió una lesión en el cuádriceps el pasado 7 de mayo.

El veterano escolta de 40 años se lastimó mientras defendía a Rafael Pinzón en la conclusión de la primera mitad de un juego entre los Vaqueros de Bayamón y los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Desde entonces, Mojica ha tenido que ver los últimos 12 dos partidos de los Vaqueros desde las líneas. Pero eso podría cambiar antes de que comience la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) el próximo 3 de julio.

“Ahora mismo puedo decir que estoy a un 90 o 95 por ciento listo. Me falta meterme a la cancha y moverme un poquito más en prácticas de cinco contra cinco para caer en ritmo con ese tipo de intensidad, sabiendo que soy el tipo de jugador que busca jugar con mucha energía. Eso es lo que me falta”, contó Mojica a Primera Hora después del partido del martes frente a los Leones de Ponce.

“Mi meta es que, con el favor de Dios, pueda jugar antes de que empiecen los playoffs para caer en ritmo”, agregó.

El experimentado canastero, que lleva 19 temporadas ininterrumpidas en el BSN, ha estado trabajando a diario en su rehabilitación para estar disponible en los cuartos de final, donde al momento se enfrentarían a los Gigantes de Carolina-Canóvanas.

Javier Mojica entrenando para su regreso en el Centro ABS Athlete Basics & Specifics. ( Carlos Giusti/Staff )

Su evolución esta semana era crucial, ya que determinaría si el cuerpo médico de Bayamón finalmente le daba el visto bueno para hacer su esperado regreso esta noche, cuando los Vaqueros visiten a los Leones de Ponce en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

“Esta semana es muy importante para mí. Seguir haciendo lo que llevo haciendo con mis terapias y buscar ese ritmo en estos días para ver si posiblemente el sábado puedo jugar contra Ponce”, aseguró.

Al momento de esta redacción, la franquicia no ha anunciado si Mojica jugará ante los Leones. El dirigente de Bayamón, Christian Dalmau, explicó que su participación en Ponce dependerá de la evaluación del cuerpo médico, y entre bromas comentó que “si fuera por Javier, habría jugado hace un mes”.

“Vamos a ver qué dicen. Esto es día a día. Es una pieza clave en nuestra rotación y, para las aspiraciones de nosotros, tiene que estar bien. Su liderazgo mantiene al equipo enfocado y trae esa energía que siempre es necesaria”, señaló Dalmau.

“Ha sido frustrante”

Mojica está consciente de que lo más sensato es tomarse el tiempo necesario para recuperarse por completo y evitar una recaída. Aún así, admitió que estas semanas fuera han sido frustrantes al no poder ayudar a su equipo en cancha.

“Ha sido frustrante. El año pasado fue de mis primeros años en los que tuve una lesión así que me dejó fuera de la temporada. Pero lo que me ocurrió el año pasado me ayudó esta vez porque he estado con la mente más positiva, enfocándome en cómo voy a mejorar y preparándome para lo que viene. Confío en mis compañeros”, confesó el capitán del quinteto bayamonés.

Javier Mojica, a la derecha, sentado en el banco de los Vaqueros de Bayamón durante un juego contra los Mets de Guaynabo. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Mojica lidió en la campaña anterior con una lesión en la rodilla que los limitó a solo 11 partidos. Fue testigo de cómo los Vaqueros de Nelson Colón cayeron al sótano de su sección con el peor récord del torneo (10-24) en el último año de la administración de Yadier Molina y Melvin Román.

Esta temporada las circunstancias son distintas. Bayamón tiene marca de 23-8, y aseguró el viernes el liderato de la Conferencia A y la tabla global del BSN, por lo que tendrá ventaja de cancha local en todas las series de los playoffs, incluyendo una potencial final.

“Nos ha ido bien este año, pero los playoffs son otra temporada. Los equipos se preparan. Ahora es una serie con un equipo y hay ajustes. Hay que salir con todo. Pienso que, si tenemos un equipo saludable, vamos a tener la posibilidad de avanzar y llegar hasta donde queremos llegar, que es la final para ganar ese campeonato. Tenemos que prepararnos en lo que resta de la temporada regular. Estos últimos juegos son bien importantes para caer en un buen ritmo y meterle duro en los playoffs”, opinó el canastero.

Los Vaqueros han ganado siete de sus últimos 10 partidos de cara a la jornada del sábado.