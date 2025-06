El licenciado Homero González, director de torneo del Baloncesto Superior Nacional (BSN), dio luz verde a la contratación de Juan Cardona con los Capitanes de Arecibo, informó este viernes a Primera Hora .

Esto debido a que no se aplicará el Artículo 17.3 del Reglamento del BSN, el cual establece que, si un dirigente renuncia sin mediar un entendimiento previo entre las partes, no podrá trabajar con otra franquicia por un periodo de 30 días.

González explicó que, en este caso, no se exigirá el cumplimiento de esa cláusula porque los Piratas de Quebradillas no se opusieron a la firma de Cardona con los Capitanes.

A esos efectos, Cardona podrá debutar el sábado como mentor del quinteto de la Villa del Capitán Correa cuando reciban a los Atléticos de San Germán en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina. Sin embargo, no podrá dirigir el domingo frente a los Santeros de Aguada al tratarse de un juego reprogramado por goteras en la instalación arecibeña el pasado 19 de abril.

Cardona presentó su renuncia a la dirección de Quebradillas el jueves de la semana pasada, por lo que Arecibo se corrió el riesgo de no poder contar con el entrenador hasta el 12 de julio, de haberse aplicado el Artículo 17.3.

“Cuando vi que toda esa controversia estaba corriendo ayer, dicté una orden para que Arecibo me confirmara (la contratación de Juan Cardona) con el envío de su contrato, que es un requisito del BSN. Les pedí que me enviaran el contrato en o antes de las 9:00 de mañana y que Quebradillas tenía hasta las 1:00 de la tarde para exponerme su posición. Cuando estoy a punto de notificar la orden, me llegó una notificación del apoderado de Quebradillas, Ernie Cambó, donde expresa que no tiene problemas con que Cardona se gane la vida. Al ver que no tenía ningún problema y renunciaba a la cláusula de no competencia de 30 días, que dice el Reglamento, emití esta resolución”, contó González en una entrevista telefónica con este medio.

No obstante, el director de torneo adelantó que investigará las expresiones que Cambó hizo el jueves a Primera Hora acerca de la contratación de Cardona por los Capitanes, y que emitirá más adelante una resolución al respecto.

“En una resolución aparte nos estaremos expresando sobre el lenguaje usado por el apoderado de Quebradillas en la su comunicación sobre este asunto”, lee la parte final de la resolución difundida el viernes.

“Apoyo completamente que Juan consiga otro trabajo en Arecibo y espero que el BSN le exima de la regla de los 30 días para que pueda comenzar a trabajar de inmediato. Espero que terminen en la cuarta posición y nos enfrentemos a ellos en la primera ronda para patearles el trasero”, dijo, por su parte, el apoderado de los Piratas, a solo horas de que Arecibo anunciara el regreso del estratega.

Cardona fue nombrado el Dirigente del Año en la pasada temporada con Arecibo. Ese año, fueron eliminados en los cuartos de final por los eventuales subcampeones Osos de Manatí después de terminar la serie regular con el mejor récord del torneo (23-11).

Desde el 2023, cinco dirigentes han pasado por la Villa del Capitán Correa: Tony Ruiz (10-9), Pedro González (5-3), Eddie Ortiz (1-1), Cardona (2-5 en 2023 y 23-11 en 2024) y Allans Colón (13-13).

En el caso de Colón, fue contratado esta campaña, luego de que Cardona no le pudiera garantizar a la franquicia su disponibilidad por su compromiso con el programa de la Universidad del Sur de Mississippi.

Los Capitanes dieron a conocer su despido el jueves en la mañana con una publicación en la que solo le agradecían por su trabajo a lo largo del torneo.

Días antes, Allans conversó con Primera Hora y expresó su preocupación por la ola de despidos de dirigentes que ha habido esta temporada en el BSN. Cinco entrenadores ya no forman parte de la organización con la que iniciaron la competición el 15 de marzo.

Estos son Omar González con los Santeros de Aguada, José Juan Barea con los Mets de Guaynabo, Iván Ríos con los Osos de Manatí, Cardona con Quebradillas y Allans con Arecibo.

Algunos de los datos incluidos en esta noticia fueron provistos por el historiador Francisco “Paquito” Rodríguez.