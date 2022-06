Jhivvan Jackson ha confirmado en la tarde de hoy domingo que ha hecho una solicitud a la Federación de Baloncesto de Puerto Rico para que se le permita realizar un cambio de ciudadanía deportiva para jugar a nivel internacional para el país de su progenitor, Panamá.

El hijo de Leroy Jackson y nieto de Flor Melendez ha admitido que le decisión tomada ha sido dura, y ha solicitado solo respeto porque es su decisión personal. Incluso admite que puede ser vista como ilógica por los boricuas y no espera que sea comprendida.

Jackson solicitó le cambio por medio de una carta enviada al presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Yum Ramos.

Ramos reaccionó ayer en la tarde, tras el envío del comunicado de parte de Jackson, diciendo que llevará su petición a la Comisión de Selecciones Nacionales para que allí surja una respuesta al pedido del canastero.

“A toda la fanaticada del baloncesto de Puerto Rico les quiero comunicar, por este medio, que he decidido representar a la selección nacional de Panamá en los eventos internacionales de FIBA (Federación Internacional de Baloncesto)“, lee la carta de Jackson.

En su carta, Jackson habla sobre sus raíces boricuas y panameñas como trasfondo a la difícil decisión que ha tomado.

“Soy hijo de madre puertorriqueña y de padre panameño. Ambos me han inculcado el amor a mis raíces, tanto puertorriqueñas como panameñas. He podido, durante mi vida, enriquecerme de ambas culturas que me han hecho una mejor persona. Por lo que esta decisión, que sé marcará mi vida y mi carrera, ha sido muy difícil para mí“, escribió.

Jackson es hijo del panameño Leroy Jackson, recordado en la Isla por su participación en el BSN, así como con la selección panameña. Su madre es Yanira Meléndez, hija del legendario técnico Flor Meléndez, quien, de hecho, es el actual dirigente de la selección panameña para la que Jackson quiere jugar.

Jackson dijo en el comunicado enviado a la prensa que su decisión es la mejor para su carrera profesional.

“Vengo de una familia del baloncesto, por lo que este deporte es mi vida. He aprendido de mi familia el respeto a las instituciones que dirigen este deporte. Por tal razón, ya le he informado a la Federación Puertorriqueña de Baloncesto, a través de una carta a su presidente el Lcdo. Yum Ramos, mi decisión, acompañada de mi agradecimiento por la oportunidad brindada. De igual forma le expresé mi deseo de que me permita estar donde entiendo será lo mejor para mi carrera profesional, por lo que en dicha carta hago mi solicitud formal para el cambio de ciudadanía deportiva debido a que jugué en la selección de Puerto Rico U-17, en el Centrobasket 2015 y Campeonato FIBA U-18 en el 2016, momento en que mis padres firmaron los documentos requeridos para mi participación en dicho torneo”, escribió.

El puertorriqueño Flor Meléndez dirige a la selección de Panamá, que recibiría a su nieto Jhivvan Jackson. ( Suministrada / FIBA Americas )

La decisión llega a los pocos días de que la gerencia de la Selección de Puerto Rico informara la nueva convocatoria de jugadores para las ventanas FIBA clasificatorias para la Copa del Mundo. En la convocatoria no aparece Jackson. No está claro si no aparece por falta de interés de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico o por falta de comunicación del canastero con el programa nacional.

Jackson pidió comprensión a Puerto Rico por su decisión.

“Por último, quiero agradecer a mi familia puertorriqueña por su compresión y por su apoyo incondicional, que siempre me ha brindado a lo largo de mi carrera y más en estos momentos. También le agradezco a todos los fanáticos y a la familia del baloncesto de Puerto Rico que han creído en mí y que me han apoyado siempre. No espero que entiendan mi decisión, pero sé que estarán siguiendo mi carrera y siempre nos unirá la pasión por este maravilloso deporte que es el Baloncesto”, escribió.