El puertorriqueño Jhivvan Jackson sometió el sábado una carta a la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) solicitando se le autorice un cambio de ciudadanía deportiva para jugar a nivel internacional por Panamá, informó su padre.

“Su madre sometió una carta a la Federación”, confirmó el padre de Jackson, el exjugador panameño Jhivvan Jackson, haciendo referencia a Yanira Meléndez, quien es una de las hijas del veterano entrenador boricua y actual dirigente del Equipo Nacional de Panamá, Flor Meléndez.

El presidente de FBPUR, Yum Ramos, no estuvo disponible hoy domingo para conversar sobre el tema porque se encuentra atendiendo asuntos familiares, según le texteó a este medio.

PUBLICIDAD

Flor Meléndez, por su parte, dio un poco de más luz sobre la acción de su nieto en una declaración en las redes sociales.

“Jhivvan esperó mucho tiempo y no lo consideraron. ¿Por qué se va a cortar su carrera como ha pasado con muchos si tiene oportunidad en otro sitio? ¿Cuántas veces yo he tenido que emigrar a dirigir afuera? Esto no es patriotismo; es poder sobrevivir a los golpes que tú no quieres”, escribió hoy Meléndez en su cuenta de Facebook.

No es la primera vez que la familia Jackson Meléndez ha abordado el tema.

Jackson se encuentra en Puerto Rico, dijo su padre. No está jugando en el Baloncesto Superior Nacional porque no sometió su nombre para el sorteo de jugadores de nuevo ingreso. Estuvo jugando en la segunda división del baloncesto español en club Báquet Menorca. Fue su primera participación como jugador profesional, luego de concluir sus carrera universitaria en la NCAA con los Runners de la Universidad de Texas en San Antonio este estuvo casi un año sin jugar rehabilitándose de operaciones en sus hombros.

El nombre del jugador no figuró entre los convocados el pasado jueves para la próxima convocatoria de la Selección Nacional de Puerto Rico. Se desconoce al momento si esto es por falta de interés de Puerto Rico o por falta de comunicación con el canastero.

Jackson es elegible para jugar con Panamá por ser hijo de Leroy Jackson y gracias a ello tener también ciudadanía panameña. Sin embargo, su ciudadanía deportiva está comprometida con Puerto Rico porque el jugador vistió las franelas nacionales a nivel juvenil. Para autorizar un cambio de ciudadanía deportiva la FIBA tiene un proceso que en principio vela porque un jugador de una federación de menor posición en el ranking internacional no se mueva a una de mayor nivel.

PUBLICIDAD

En el caso de Jackson, Puerto Rico (19) tiene una mejor posición en el ranking que Panamá (49). Igualmente, una federación como la boricua puede acceder a la petición de un jugador.

Leroy Jackson aparece aquí junto a su hijo Jhivvan Jackson Meléndez durante los años en que el muchacho era una estrella colegial.

Otro elemento que está en juego es el interés de la Federación Panameña de recibir Jackson, que se destacó en la NCAA y terminó su carrera como el puertorriqueño con más puntos anotados en la División I de la NCAA, quebrando un récord que pertenecía a José Juan Barea.

“Él tiene doble ciudadanía (civil) y Panamá tiene el interés en él”, dijo el padre de Jackson.

Las razones que tiene el jugador para cambiar de ciudadanía deportiva son desconocidas en este momento, aunque se puede entender que obedece a que busca un lugar en donde vestir una camiseta nacional que le sirva de orgullo y de exposición al baloncesto mundial.

El padre de Jackson dijo que su hijo responderá esa pregunta.

“Eso le toca a él decirlo en el momento indicado”, dijo.