El armador puertorriqueño Jhivvan Jackson brilló este sábado en su debut en la Liga ACB de España al anotar 17 puntos, incluyendo cuatro triples, en el triunfo del San Pablo Burgos sobre el Básquet Girona por 97-79 en el Coliseum Burgos.

Además de ser el segundo mejor anotador del San Pablo, Jackson atrapó seis rebotes y repartió tres asistencias en 26 minutos. La ofensiva del quinteto en el que milita el boricua fue liderada por el brasileño Leo Meindl, quien terminó con 18 unidades.

La primera victoria de la temporada

La primera victoria en el Coliseum

La primera victoria del regreso a la #LigaEndesa



🙌 @SanPabloBurgos



| 📺@DAZN_ES pic.twitter.com/oJNvG38DWA — Liga Endesa (@ACBCOM) October 4, 2025

Jhivvan, hijo del excanastero panameño Leroy Jackson y nieto del exdirigente puertorriqueño Flor Meléndez, jugó la pasada temporada en Alemania con el club Würzburg Baskets, donde promedió 18.6 tantos, 4.5 asistencias y 3.9 rebotes en 30 juegos.

PUBLICIDAD

Esa labor lo llevó a ganarse los premios de Jugador Más Valioso y Jugador Ofensivo del Año en su primera campaña en la Bundesliga, la primera división en ese país. Pese al nivel que demostró en Alemania, el armador de 27 años no logró darle el campeonato al Würzburg tras caer en la semifinal del torneo ante el Ratiopharm Ulm del boricua Alfonso Plummer, que también se estrenó esta tarde en España con el BAXI Manresa.

El joven escolta registró 16 puntos, incluyendo 12 de ellos los consiguió detrás del arco, en 15 minutos, pero el BAXI perdió por 104-93 contra La Laguna Tenerife en el Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín. Al igual que Jackson, Plummer fue el segundo mejor anotador de su quinteto en la primera jornada de la Liga ACB.

Jhivvan es reserva de los Osos de Manatí y Alfonso pertenece a los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN). Plummer, de 28 años, fue el único de los dos que jugó en la temporada pasada de la llamada “liga más dura”, pero se reportó en la recta final del torneo por su compromiso en Alemania y los Capitanes fueron eliminados en la primera ronda de los playoffs.