El tiroteo que ocurrió esta madrugada frente al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot afectó las clínicas deportivas que iban a ofrecer a unos 300 niños en el residencial Luis Llorens Torres como parte de las actividades organizadas por VRDG Entertainment de cara al juego de pretemporada de la NBA entre el Heat de Miami y el Magic de Orlando programado para este sábado.

Alonzo Mourning, Glen Rice y Nick Anderson, exjugadores de Miami y Orlando, no se presentaron en la cancha, conocida como “La Madison”, por motivos de seguridad, luego de que el “Choliseo” amaneciera con 156 casquillos de bala y daños en la víspera del primer partido de la mejor liga de baloncesto del mundo en la isla. En lugar de los canasteros antes mencionados, Carlos Arroyo, Rafael “Pachy” Cruz y Antonio “Puruco” Látimer se encargaron de impartir las clínicas.

Carlos Arroyo firmó un par de camisetas de niños cuando llegó al residencial Luis Llorens Torres. ( Xavier Araújo )

“Hay que seguir. Nuestra prioridad desde el principio ha sido unir al pueblo con música y eso es lo que vamos a hacer”, expresó Arroyo a los medios a pocos minutos de llegar a “La Madison”.

“Estaban las preocupaciones reales por la seguridad de los jugadores y el evento de esta noche. Todas esas cosas ya se trajeron a la mesa. Afinamos ciertos detalles de seguridad para el juego de esta noche y el de mañana. La prioridad siempre va a ser los jugadores para la NBA. Queremos llevar a cabo un evento que sea llamativo para la familia y el pueblo puertorriqueño, y así va a ser”, continuó.

Además de la clínica deportiva en el residencial Luis Llorens Torres, VRDG Entertainment organizó un juego de celebridades, bautizado “NBA Puerto Rico Celebrity Game 2025”, en el que participarán figuras de distintos ámbitos.

Una de ellas era Anuel AA. La Policía de Puerto Rico no descarta que el ataque a las instalaciones del “Choliseo” esté relacional al artista debido a un incidente similar que ocurrió en 2019 después de que el artista se presentó en una función del “Con Calma Tour” de Daddy Yankee.

El intérprete del género urbano, cuyo nombre de pila es Emmanuel Gazmey Santiago, no participará esta noche en el juego de celebridades, confirmó VRDG Entertainment a este medio.

10 Fotos Agentes contabilizaron unos 156 casquillos de pistolas calibre .40 y 9 milímetros, además de uno de rifle, en la escena.

Julio Cabral, director ejecutivo de la empresa organizadora, alegó que Anuel AA nunca viajó a Puerto Rico debido a compromisos en Latinoamérica. “Me comentaron que su manejo está en compromisos profesionales en Latinoamérica”, comentó Cabral.

El director ejecutivo, que ha estado a cargo de los montajes de eventos deportivos como el juego de Mónica Puig y Serena Williams en el “Choliseo” y el Clásico de Leyendas entre el Real Madrid y Barcelona en el Estadio Juan Ramón Loubriel, se mostró positivo a solo horas del duelo de celebridades, pese al lamentable suceso de esta madrugada.

“Estamos bien agradecidos con todo lo que ha hecho la NBA y el impacto positivo que ha dejado este evento para Puerto Rico. Lo que sucedió esta madrugada fue un evento aislado. Sé que las autoridades están haciendo todas las medidas pertinentes para que todo continúe en su curso”, aseguró Cabral.

“Fue lamentable lo que sucedió, pero fue un evento que no tiene que ver con nosotros ni con la NBA. Las personas que van a venir al Coliseo de Puerto Rico hoy y mañana sepan que las autoridades pertinentes, tanto locales como externas, han hecho todo lo posible para que las cosas pasen como Dios manda para garantizar esa experiencia súper positiva y todo el grupo está bien entusiasmado para hacer un evento histórico”.

Jóvenes del residencial Luis Llorens Torres durante las clínicas de baloncesto organizadas por VRDG Entertainment y la NBA. ( Xavier Araújo )

El “NBA Puerto Rico Celebrity Game 2025” está programado para las 8:00 p.m. Las celebridades fueron divididas en dos equipos que representan a Miami y Orlando.

Carlos Arroyo fue una de las figuras principales en la promoción para este evento, pero no verá acción. El otrora armador, en cambio, fungirá como dirigente del “Heat Team”, aunque jugó con ambas organizaciones durante su paso en la NBA. Su excompañero y dos veces campeón con Miami, Mario Chalmers, también será parte del cuerpo técnico.

Por otro lado, José “Piculín” Ortiz estará a cargo de la dirección técnica del “Magic Team” junto a Nick Anderson, quien militó 10 campañas vistiendo el uniforme de Orlando.

El “Heat Team” estará compuesto por Raymond Arrieta, Amanda Serrano, Carlos Beltrán, Zuleyka Rivera, Yadier Molina, Xander Zayas, Luar La L, Jencarlos Canela, Noriel, Gatto Gómez, Nio García, Renaldo Balkman, Guaynaa y Juhn All Star.

El “Magic Team” será integrado por Félix “Tito” Trinidad, Denise Quiñones, Iván Rodríguez, Wisin, Tito El Bambino, Johnny Damon, Carla Cortijo, DJ Luian, Jon Z, Mario VI, Ramón “Moncho” Clemente, Lyanno, Anonimous, Miky Woodz, Jowell y Danilo Beauchamp.

El encuentro del sábado entre el Heat y el Magic será el primer juego de la NBA en 19 años. La última vez que la mejor liga de baloncesto del mundo visitó la isla fue en 2006 para un encuentro entre el Heat, entonces campeones, y los Pistons de Detroit.

Miami era liderado por un joven Dwyane Wade, recién nombrado Jugador Más Valioso de las Finales, y por un experimentado Shaquille O’Neal, que acababa de conseguir su primer anillo sin Kobe Bryant.