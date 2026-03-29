Gurabo. Con un doble-doble de 18 puntos y 17 rebotes de Jathziel Gómez, Jireh Kingdom Academy de Río Grande venció este domingo a la Puerto Rico Bilingual Sports Academy (PRBSA) de Morovis por marcador 51-48 para conquistar conquistó el campeonato juvenil del Buzzer Beater en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández.Jireh contó, además, con 13 unidades de Abiezer Rivera, quien también capturó cinco rebotes.Por la PRBSA, Jeyren Díaz se destacó con 27 tantos y seis capturas. Le siguió Kidanys Ortiz con ocho puntos y Jeram Vázquez con seis unidades.Justin López, quien sumó siete puntos, fue reconocido como el Jugador Más Valioso.

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La PRBSA abrió el marcador con los primeros cuatro puntos del partido, pero se quedó atrás tras un contundente avance de 12 puntos de Jireh, que puso el 12-4 a su favor.

Restando 25 segundos para el final del primer tiempo, Jeyren Díaz sumó dos unidades desde la línea de tiros libres para la academia moroveña acercarse 12-6.

“Desde principios de año trabajamos porque sabíamos que íbamos a estar aquí este día de hoy cerrando el Buzzer Beater y gracias a todos los muchachos se empeñaron, trabajaron duro, siguieron las intrusiones, siguieron los planes de juego y gracias a Dios estamos aquí con la victoria”, expresó el dirigente campeón, Stephen Torres, tras alzar la copa.

En el segundo periodo, Jireh lideró un avance de 10-2 que permitió a su equipo alejarse por doble dígito, 22-8. Posteriormente, Sebastián Algarín encestó un triple para seguir ampliando la ventaja a 25-9, con 4:06 por jugar.

Jireh, que también logró en los pasados días el campeonato senior, se fue al descanso con una cómoda ventaja de 27-14.

Díaz y Jeram Vázquez abrieron el tercer cuarto con canastos que acercaron a su equipo a 27-18, en busca de reducir el déficit. Sin embargo, Jireh no bajó la guardia y dio paso a un intenso ‘tú a tú’, sin mayores problemas gracias a la ventaja que acumulada. Finalizaron el periodo por 38-30.

El déficit más corto para la PRBSA fue de nueve puntos (45-36) cuando restaban 3:48 por disputarse.

Restando 1:20, la PRBSA se acercó 47-42 tras acertar varios tiros libres. Kidanys Ortiz añadió un canasto de campo para reducir la diferencia a 47-44, pero Jathziel Gómez respondió por Jireh, llevando el marcador a 49-44 con 50 segundos por jugar.

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En segundos de infarto, Ortiz encestó un triple que dejó a la PRBSA a solo dos puntos, 49-47. Acto seguido, Alex Reyes recuperó el balón para su equipo y fue recibió una falta en el camino. Acertó uno de los dos tiros libres, acercando a la PRBSA a 49-48 con apenas 30 segundos restantes.

Justin López aseguró el punto 50 para Jireh desde la línea de tiros libres.

Con tan solo 11 segundos por jugarse, la PRBSA desperdició la oportunidad de adelantarse en el marcador al fallar dos intentos de tiros a larga distancia.