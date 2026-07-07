Denver. Nikola Jokic reiteró este lunes su deseo de seguir en los Nuggets de Denver hasta el final de su carrera. Sin embargo, su intención es esperar hasta el próximo verano para firmar la renovación de su contrato.

El tres veces MVP de la NBA habló con los periodistas tras ayudar a Serbia a imponerse a Bosnia-Herzegovina en un partido de clasificación para el Mundial de la FIBA disputado en Belgrado, Serbia. Jokic terminó el partido con 20 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes. A continuación, reafirmó su deseo de seguir en la “Mile High City”.

Si espera hasta el próximo verano, Jokic podrá firmar un contrato “supermáximo” de cinco años por un valor aproximado de 350 millones de dólares.

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Jokic, de 31 años, viene de una temporada en la que fue elegido para el All-NBA por octava vez. Promedió 27.7 puntos, 12.9 rebotes —el mejor registro de la liga— y 10.7 asistencias —también el mejor de la liga—, y quedó en segundo lugar en la votación al MVP, por detrás de Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City.

Jokic y los Nuggets quedaron eliminados en la primera ronda de los playoffs a manos de Minnesota. Tras otra eliminación precoz, Jokic declaró: “Sigo queriendo estar (con los) Nuggets para siempre”.

Hasta ahora, la pretemporada ha transcurrido con bastante tranquilidad para los Nuggets. Una decisión importante a la que se enfrenta el equipo es qué hacer con Peyton Watson, el alero-escolta con gran capacidad de salto que exigirá un contrato muy lucrativo para quedarse en la ciudad.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.