José Alvarado permanece “bajo observación médica” en Managua, Nicaragua, tras sufrir el jueves una aparatosa caída en los últimos minutos del tiempo extra del juego de los cuartos de final de la FIBA AmeriCup 2025 entre Puerto Rico y Argentina, informó a Primera Hora el presidente de la Federación de Baloncesto (FBPUR), Yum Ramos.

El armador titular de la Selección Nacional cayó en el tabloncillo del Polideportivo Alexis Argüello cuando restaban 2:17 de la prórroga después de luchar por un rebote ofensivo. Alvarado permaneció varios minutos tendido en el suelo y tuvo que salir del partido en camilla.

“Se le realizaron las pruebas médicas correspondientes a José Alvarado y fue atendido por nuestro equipo médico. Al momento, los exámenes salieron bien y no se reflejaron daños ni complicaciones mayores. Sin embargo, continuará bajo observación médica y en descanso, siguiendo las recomendaciones para su pronta recuperación”, aseguró Ramos en declaraciones escritas.

#AmeriCup2025 🏀 Nuestro José Alvarado tiene que salir del partido contra Argentina tras una fuerte caída en el tiempo extra.



¡Pronta recuperación, campeón! 🙏🇵🇷



Pendientes a https://t.co/pj7ONbpWIu y #WapaDeportes para más detalles. pic.twitter.com/mV5Ia1MpTl — #WAPADeportes (@wapadeportes) August 29, 2025

El también base de los Pelicans de Nueva Orleans en la NBA fue el líder ofensivo del seleccionado patrio frente a Argentina con 25 puntos, incluyendo siete triples. A pesar de su esfuerzo, Puerto Rico no aguantó el empuje del campeón defensor y perdió por 88-77.

Con esta dolorosa derrota, la sequía de Puerto Rico sin avanzar de los cuartos de final se extendió a cuatro certámenes consecutivos. La última vez que subió al podio fue en 2013, año que se llevó la medalla de plata tras un revés contra Venezuela en el partido por el título continental.

Este también marcó el regreso de Alvarado desde que representó a la isla en los Juegos Olímpicos de París 2024.