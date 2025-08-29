José Alvarado salió en camilla tras una aparatosa caída en los minutos finales del tiempo extra, y Puerto Rico quedó eliminado de la FIBA AmeriCup 2025 al perder, 82-77, contra Argentina en los cuartos de final del torneo continental, celebrado en Managua, Nicaragua.

El enebeísta puertorriqueño permaneció varios minutos tendido en el tabloncillo del Polideportivo Alexis Argüello después de luchar por un rebote ofensivo, cuando restaban 2:17 del cuarto periodo.

#AmeriCup2025 🏀 Nuestro José Alvarado tiene que salir del partido contra Argentina tras una fuerte caída en el tiempo extra.



¡Pronta recuperación, campeón! 🙏🇵🇷



Pendientes a https://t.co/pj7ONbpWIu y #WapaDeportes para más detalles. pic.twitter.com/mV5Ia1MpTl — #WAPADeportes (@wapadeportes) August 29, 2025

Los argentinos aprovecharon la ausencia del mejor jugador de la Selección Nacional para sellar el triunfo y mantener vivas sus aspiraciones de revalidar como campeón de este certamen.

El campeón defensor, que borró un déficit de 11 puntos en el cuarto parcial, se enfrentará el sábado en las semifinales al ganador del partido entre Canadá (1) y Colombia (8).

“No creo que lo más importante ahora sea si (Alvarado) hizo falta o no en los últimos minutos. Ahora lo más importante es que esté bien de salud. Desconozco cuál es su situación. Esperamos que no sea nada grave. Se acaba de ir (de la instalación), pero desconozco su situación. Espero que no sea nada perjudicial”, dijo el dirigente de Puerto Rico, Carlos González, sobre la lesión de Alvarado en una conferencia de prensa luego del encuentro.

“Alvarado es una figura muy importante para nosotros. No importa que sea Alvarado, cuando un jugador que sufre una lesión es normal que uno sienta esa baja emocional. Es un compañero de equipo que estaba batallando y no queremos que nadie salga lastimado. Al final del día, los jugadores dependen de su salud para poder traer dinero a su casa, así que esperamos que esté bien”, abundó.

Con este resultado, la sequía de medallas del programa nacional se extenderá por al menos cuatro años más. La última vez que Puerto Rico subió al podio de la AmeriCup fue en 2013, cuando ganaron plata.

Puerto Rico lleva cuatro ediciones sin poder avanzar de los cuartos de final. En la pasada ocasión, celebrada en Brasil en 2022, fue eliminado por Estados Unidos con un canastazo de Norris Cole en los últimos segundos.

Esta noche, Alvarado fue el líder ofensivo del Equipo Nacional con 25 puntos, incluyendo siete triples. Ysmael Romero también tuvo una brillante actuación con un doble-doble de 19 unidades y 11 rebotes. Alfonso Plummer añadió 14 tantos, 12 de ellos detrás del arco, y Gian Clavell sumó 11.

Por Argentina, José Vildoza y Juan Fernández anotaron 18 puntos cada uno. Gonzalo Corbalán también hizo de las suyas con 14 unidades, mientras que Nicolás Brussino sumó 11.

“Pienso que un momento del partido pudimos establecer nuestra defensa, que era la identidad de nosotros. Defendimos muy bien y eso nos permitió sacar una ventaja de 11 puntos en el cuarto parcial quedando ocho minutos. Luego, no pudimos anotar, perdimos el balón y nos anotaron de todas las maneras”, repasó González.

“Al final nos hicieron mucho daño las cortinas. Nos llegaban al canasto o anotaban con faltas. No pudimos detener esa acción. Básicamente, ese fue el partido”, continuó.

Con apenas 10 segundos de juego, Alvarado cometió una falta sobre Gonzalo Corbalán mientras intentaba un tiro detrás del arco. Corbalán anotó dos de los tres disparos que tomó desde la línea de los suspiros para abrir el marcador. Sin embargo, el armador de los Pelicans de Nueva Orleans en la NBA respondió de inmediato con un triple.

#AmeriCup2025 🏀👌 José Alvarado con los primeros tres de Puerto Rico frente a Argentina. 🇵🇷



📲📺 Sintoniza en vivo por #WapaDeportes y si estás en Puerto Rico disfruta de la acción en vivo por https://t.co/4V1MIrrpoD y por nuestro Facebook. pic.twitter.com/FhSej1B0TM — #WAPADeportes (@wapadeportes) August 29, 2025

Ninguno de los dos quintetos pudo despegarse en el marcador hasta que el dirigente Carlos González sentó a Romero. Sin el cubano en cancha, los argentinos tomaron control del partido y lograron un avance de 12 puntos, que los colocó arriba por 18-8 con 1:34 en el reloj.

Los puertorriqueños estuvieron más de cinco minutos sin anotar, pero cerraron el primer periodo con un canasto y falta de Clavell cuando restaban cinco segundos.

Plummer ingresó al juego en el segundo parcial y le dio un respiro a la Selección Nacional. En los primeros 20 segundos, encestó un bombazo a larga distancia que puso en alerta al conjunto albiceleste. Su producción no terminó ahí.

El escolta metió al rato otros dos triples que le dieron a los boricuas una momentánea delantera de 22-21 con 6:14 en el reloj.

#AmeriCup2025 🏀👌 Alfonso Plummer con un bombazo que le da la ventaja a Puerto Rico sobre Argentina. 🇵🇷



📲📺 Sintoniza en vivo por #WapaDeportes y si estás en Puerto Rico disfruta de la acción en vivo por https://t.co/4V1MIrrpoD y por nuestro Facebook. pic.twitter.com/kmnUNaQuLD — #WAPADeportes (@wapadeportes) August 29, 2025

Acto seguido, Pablo Prigioni pidió un tiempo técnico. “Este chico Plummer hay que perseguirlo”, fue parte de lo que Prigioni le ordenó a la escuadra argentina durante la pausa.

Pero, cuando volvieron al tabloncillo, Plummer continuó haciendo de las suyas, esta vez, dentro de la pintura con una güira. Argentina no se quitó y, con un triple de José Vildoza y una güira de Corbalán, retomó la ventaja (26-24) cuando restaban 3:40 de la primera mitad.

Los argentinos se aferraron a la delantera por el resto del cuarto, pero Puerto Rico cortó el margen al mínimo (36-35) con un tiro desde el perímetro de Alvarado en los últimos segundos.

#AmeriCup2025 🏀🔥 BOMBAZO de José Alvarado para acabar la primera mitad. 🇵🇷



📲📺 Sintoniza en vivo por #WapaDeportes y si estás en Puerto Rico disfruta de la acción en vivo por https://t.co/4V1MIrrpoD y por nuestro Facebook. pic.twitter.com/ibWeNcdIlM — #WAPADeportes (@wapadeportes) August 29, 2025

Romero abrió la segunda mitad con un canasto y falta para poner rápidamente a los boricuas al frente en la pizarra por 38-36. El Equipo Nacional procedió a irse en una corrida de ocho puntos, que incluyó dos triples de Alvarado, para alejarse por 46-39 con 7:02 en el reloj. Santiago Trouet detuvo el sangrado de Argentina con dos tiradas libres.

Puerto Rico no fallaba a larga distancia y, con dos canastos detrás del arco de Clavell, se mantuvieron en comando por 54-45. El quinteto albiceleste intentó responder, pero no solo logró disminuir la brecha a ocho puntos de diferencia (59-51) con una güira en transición de Juan Marcos.

Los puertorriqueños llegaron a estar arriba por 11 puntos (64-53) tras un triple de Alvarado con 8:11 por jugar. Pero Argentina sacó su cría de campeón a pasear y cortó la delantera de los boricua a solo cuatro unidades (64-60) con un rally de 7-0. Fernández trató de continuar el avance con una güira, pero recibió un tapón del enebeísta boricua.

Clavell aprovechó el esfuerzo defensivo de Alvarado y metió un canasto a media distancia que le dio un respiro a Puerto Rico menos de seis minutos en el tiempo reglamentario. Pero Argentina no se quedó dado y contestó con un lanzamiento desde el perímetro de Brussino y dos tiradas libres de Corbalán para acercarse por 66-65.

El seleccionado patrio volvió a despegarse por 70-65 con dos canastos en la pintura de Romero e Isaiah Piñeiro. Argentina no permitió a los puertorriqueños anotar en los últimos tres minutos del cuarto periodo y empató el juego con un triple de Vildoza y una visita a la línea de los suspiros de Corbalán. El partido se fue a tiempo extra tras Alvarado fallar un disparo detrás del arco que le hubiese dado el triunfo a Puerto Rico.

Ambos equipos intercambiaron canastos en los primeros minutos de la prórroga. Fernández le dio a Argentina una delantera de 76-74 con una güira cuando restaban 3:31 segundos.

Poco después, Alvarado falló un disparo y, al intentar atrapar un rebote ofensivo, sufrió una dura caída en el tabloncillo. El armador de los Pelicans estuvo varios minutos tendido en el piso mientras se quejaba de un dolor en la espalda y cuello. No pudo levantarse por su propia cuenta y tuvo que salir del juego en camilla.

El quinteto boricua quedó impactado por lo que ocurrió y los argentinos capitalizaron el momento para irse al frente por 78-74 con dos tiradas libres de Fernández. Plummer le dio una breve esperanza a Puerto Rico cuando anotó un triple, quedando 56 segundos, pero Argentina aguantó el empuje para sellar el triunfo.