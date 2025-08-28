República Dominicana fue eliminada el jueves de la FIBA AmeriCup 2025 tras perder, 94-82, ante Brasil en los cuartos de final, celebrados en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua.

Georginho De Paula y Yago Santos lideraron la ofensiva de los brasileños al combinarse para 53 puntos. De Paula terminó con 28 unidades, cinco rebotes y siete asistencias, mientras que Santos añadió 25 tantos, incluyendo cuatro triples, siete capturas y cuatro pases decisivos.

Los brasileños festejan el pase a las semifinales de la AmeriCup tras derrotar a República Dominicana. ( FIBA )

Por Dominicana, el mejor fue Andrés Feliz con 14 puntos, tres rebotes y siete asistencias. Joel Soriano y Jean Montero agregaron 12 unidades cada uno. Víctor Liz, quien juega con los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), finalizó con siete tantos y dos capturas en 13 minutos.

“Creo que el partido fue parejo en el primer tiempo. Primero nos fuimos adelante nosotros y después ellos. En el segundo tiempo, cuando ellos sacaron la ventaja de 11 o 12 puntos, la mantuvieron y la manejaron inteligentemente. Fueron mejores que nosotros y merecían ganar el juego”, reaccionó el dirigente de Dominicana, el argentino Néstor “Che” García, en una conferencia después del partido.

“Pienso que entramos un poquito ansiosos en el segundo tiempo. El equipo tenía muchísimas ganas de ganar. Pienso yo, aunque después tengo que ver el partido, la ansiedad nos jugó en contra”, abundó.

Dominicana terminó el primer periodo con una ventaja de 25-18, pero Brasil le dio vuelta al marcador en el segundo tras lograr una corrida de 12-2.

De hecho, los brasileños superaron a los dominicanos, 29-17, en el segundo parcial y no volvieron a mirar hacia atrás. Brasil llegó a estar arriba por 16 puntos en el tercer episodio. Durante ese periodo, Montero fue expulsado por cometer una falta descalificatoria contra Reynan Santos.

Los brasileños también sacaron del camino a Dominicana en los cuartos de final de la pasada edición del torneo continental, que se llevó a cabo hace casi tres años en su país.

En esa ocasión, el quinteto caribeño cayó con un marcador de 80-68 frente al número 12 del mundo, según el ranking de la FIBA.

Sin embargo, esta vez, Dominicana partía como favorita para pasar a la siguiente ronda, luego de adueñarse del segundo puesto en el escalafón del certamen debido a que cerró la fase de grupos con marca de 3-0. Brasil, por su parte, había quedado en la séptima posición.

La primera y única vez que los dominicanos subieron al podio de la AmeriCup fue en 2011, cuando derrotó a Puerto Rico por 103-89 en el juego por la medalla de bronce.