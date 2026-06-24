La empresa VRDG ha anunciado la realización de una clínica comunitaria de baloncesto con el campeón de la NBA, José Alvarado, como parte de la agenda oficial de actividades en celebración de su histórico título con los Knicks de Nueva York.

La actividad se llevará a cabo este viernes, 26 de junio, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. en la cancha Mi Gente de La Perla, en el Viejo San Juan, y contará con la participación de niños y jóvenes de distintas comunidades alrededor de la Isla. El evento, abierto al público, combinará enseñanza técnica, dinámicas recreativas y espacios de interacción directa con el jugador, incluyendo segmentos de juego 5 contra 5 en los que Alvarado compartirá cancha con los participantes.

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Durante la jornada, el armador puertorriqueño ofrecerá consejos sobre fundamentos del baloncesto, hábitos de entrenamiento y desarrollo mental en el deporte, además de mensajes de motivación enfocados en disciplina, esfuerzo y superación personal. También se espera la asistencia de público general que podrá compartir de cerca con el jugador y formar parte del ambiente festivo. Le acompañará también el exjugador de la NBA y actual gerente general del Equipo Nacional, Carlos Arroyo.

Alvarado, quien regresó a Puerto Rico para una serie de actividades con motivo de su campeonato en la NBA, resaltó la importancia de devolver a la comunidad parte de su experiencia profesional y servir de ejemplo para la juventud.

“Puerto Rico es mi orgullo. Representar a la Isla y regresar como campeón de la NBA para compartir con los jóvenes es algo muy especial. Quiero que cada niño que participe sepa que los sueños sí se pueden lograr con mucho esfuerzo y dedicación”, expresó el jugador.

La iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio de celebración y compromiso comunitario impulsado por VRDG junto a colaboradores del ámbito deportivo y empresarial, con el objetivo de utilizar el logro del atleta como plataforma de inspiración para nuevas generaciones.

Recibimiento este jueves

Como parte de la agenda de celebración, este jueves se realizará el recibimiento oficial a José Alvarado, que comenzará en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín a las 12:00 p.m., seguido por una caravana desde la avenida Baldorioty de Castro hasta el Distrito T-Mobile, donde se llevará a cabo un evento público de celebración del campeonato.