La última vez que José Juan Barea viajó a Dallas para comentar una serie de partidos de los Mavericks notó que la relación entre Luka Doncic y la gerencia del equipo no iba por buen camino, pero nunca le pasó por la cabeza lo que sucedería semanas después.

Doncic había sufrido una distensión en la pantorrilla izquierda durante la jornada del Día de Navidad que lo había dejado fuera por más de un mes.

Nadie imaginó que esa derrota contra los Timberwolves de Minnesota sería su última vez vistiendo el uniforme de los Mavericks. En la madrugada del 2 de febrero fue enviado a los Lakers de Los Ángeles por Anthony Davis en lo que muchos consideran el cambio más inesperado en la historia de la NBA.

“Nadie se lo esperaba, para ser honesto. Cuando estuve allí esa semana trabajando, yo sabía que las cosas no estaban bien. Él estaba lastimado y el ambiente no era el mejor, pero no sabía que esto iba a pasar”, confesó Barea.

“Lo que más me preocupa es la fanaticada. Yo sé cómo es la fanaticada de Dallas. Cuando ellos le cogen cariño a alguien, ellos mueren contigo, y ahora mismo esa ciudad está destrozada. Esos talentos, así como el de Luka, no aparecen mucho y, cuando uno los tiene, uno los aguanta, pero tomaron esa decisión. Todavía veo al día de hoy veo a Luka en el uniforme de los Lakers y me pregunto, ¿qué es esto?”, agregó.

El exarmador puertorriqueño jugó 11 de sus 14 temporadas en la NBA con los Mavericks y se ganó el cariño de la afición al ser una de las figuras que ayudaron en la conquista del único campeonato de la franquicia en 2011.

Durante su tiempo en Dallas, Barea tuvo la oportunidad de jugar dos años con el esloveno, de 25 años, con quien eventualmente desarrolló una buena relación. De hecho, compartió que habló con Doncic a través de mensajes de texto, tras el sorpresivo traspaso.

“Le dije que tenía mi apoyo, que esperaba que estuviese bien y que estaba ahí para él en caso de que necesitara algo. Le dije que metiera mano porque yo le cogí un cariño a él fuerte, como compañero y después como fanático”, reveló.

Según reportes, el gerente general de los Mavericks, Nico Harrison, decidió cambiar a Doncic debido a sus constantes problemas de condición física, indisciplina con su dieta y pobre esfuerzo en el lado defensivo. La realidad es que aun así Doncic llevó a Dallas a las pasada final de la NBA, donde cayeron ante los Celtics de Boston. Esto fue lo que más sorprendió al asistente del Equipo Nacional sobre el canje.

“Me estuvo raro porque el año pasado fueron a la final y este año el equipo se veía mejor. Con él saludable, podías terminar la temporada duro y, en la postemporada, te podía llevar lejos de nuevo”, opinó.

Confía que el tiempo dirá quién ganó el cambio

Cuando se concretó el traspaso, múltiples analistas señalaron que los Lakers habían salido ganando, ya que adquirieron a su próxima superestrella para la siguiente década. Sin embargo, también destacaron que los Mavericks habían armado la mejor escuadra para competir por el campeonato esta temporada, gracias a las herramientas que Davis aportaría en ambos lados de la cancha. Barea, por su parte, no cree que Dallas haya salido ganando en a corto plazo.

“Defensivamente se ponen mejor, son bien grandes, Anthony Davis es una estrella también cuando está saludable, pero yo entiendo que para ganar en la NBA necesitas a un tipo como Dirk Nowitzki, que le puedas dar la bola para que meta un canasto y Luka demostró que podía hacer eso”, sostuvo.

Aun así, el también dirigente de los Mets de Guaynabo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) piensa que solo el tiempo podrá dictar si la determinación de Harrison fue la correcta.

“No se va a saber. Creo que se sabrá en el futuro. La gente piensa que es un error por la superestrella que es Luka y lo joven que es al tener solo 25 años. Para que la fanaticada de Dallas vuelva a sentirse bien, tienen que quedar campeones, sino no van a estar contentos”, expresó.

Desde la llegada de Doncic y Davis a sus nuevos equipos, a ninguno de los dos les ha ido bien. El europeo ha promediado apenas 14.7 puntos en los tres encuentros que ha visto minutos en cancha con Los Ángeles. Davis, por su parte, tuvo un debut agridulce, pues registró un doble-doble de 24 unidades y 13 rebotes, pero sufrió una lesión en la ingle. Se espera que esté fuera, al menos, dos semanas.