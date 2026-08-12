El exbaloncelista boricua José Juan Barea estuvo presente este miércoles en la inauguración de una cancha de baloncesto restaurada en el Centro Esperanza, en Loíza, donde compartió con decenas de estudiantes y dirigió una clínica de baloncesto como parte de una iniciativa comunitaria.

Barea aprovechó el encuentro para ofrecer mensajes de motivación a los jóvenes, quienes además tuvieron la oportunidad de estrenar el renovado espacio deportivo.

“Hablar con estos niños y ver el entusiasmo con el que recibieron este espacio reafirma por qué vale la pena seguir invirtiendo en iniciativas que los motiven, les abran nuevas oportunidades y les ayuden a desarrollar destrezas para su futuro”, expresó Barea.

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La actividad marcó el cierre de esta edición de “Contigo y Clorox el presente ¡tiene futuro!”, que este año apostó por el deporte como una herramienta para promover entornos positivos y contribuir a mejorar las cifras de deserción escolar en Puerto Rico. La Fundación JJ Barea fungió como aliada.

Jose Juan Barea ofrece clínicas durante la inauguración de una cancha de baloncesto restaurada en el Centro Esperanza, en Loíza ( Suministrada )

Además de la restauración de la cancha, el proyecto duplicó su meta inicial y donó más de 8,000 productos Clorox a través de United Way Puerto Rico para beneficiar a más de 50 escuelas y organizaciones educativas alrededor de la Isla.

La distribución contribuirá a mantener espacios limpios y desinfectados para miles de estudiantes, maestros y personal escolar durante el regreso a clases, convirtiéndose en la mayor entrega de productos realizada por la iniciativa desde su creación.

“En Clorox creemos que construir un mejor futuro significa generar un impacto real en nuestras comunidades. Este año logramos llevar esa visión más lejos al crear un espacio que ayudará a promover el desarrollo de niños, mientras alcanzamos una cifra récord de productos donados para apoyar a decenas de organizaciones educativas en todo Puerto Rico”, expresó la trade marketing manager de Clorox Puerto Rico, Mayra Báez.

“Estos resultados reflejan lo que podemos lograr cuando unimos esfuerzos con aliados comprometidos con la educación y el bienestar”, añadió.

Esta edición de “Contigo y Clorox el presente ¡tiene futuro!” contó nuevamente con la colaboración de United Way Puerto Rico y, por primera vez, con la participación de la Fundación JJ Barea como aliado estratégico para el desarrollo del componente deportivo del proyecto.