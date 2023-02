José Juan Barea puso a dormir las insinuaciones de que está considerando regresar al Baloncesto Superior Nacional (BSN) con os Grises de Humacao. Trascendió en las redes sociales que el apoderado Roberto Rocca, presuntamente, aseveró que Barea estaría disponible para ponerse el uniforme nuevamente.

Sin embargo, el propio Barea afirmó que sus intenciones son permanecer retirado y, a su vez, colaborando con la franquicia humacaeña para la venidera temporada del BSN. Barea culminó su faceta como jugador con los Cangrejeros de Santurce en el 2022.

“El año pasado fue mi último y se me hizo difícil. Ya pasé esa etapa. Logré todo lo que podía lograr en el baloncesto. Estoy bien contento con todo lo que estoy haciendo fuera de la cancha. Tengo una buena relación con el apoderado de Humacao y estamos montando algo bien chévere”, afirmó Barea.

Barea inició su trayectoria en el BSN en el 2001 con los Indios de Mayagüez. Luego pasó a los Cangrejeros en el 2006 antes de firmar como agente libre con los Mavericks de Dallas. Barea estuvo 14 temporadas en la NBA y formó parte de la plantilla de los Mavericks que ganó el campeonato de la NBA en el 2011. Regresó a Santurce para los últimos dos años de su carrera en cancha.

Ahora se desempeña como asesor de la gerencia de los Grises y, además, ocupa un puesto con los Mavericks.

“Me siento saludable y tengo muchas corriendo. Terminé el BSN el año pasado, desde entonces no he tocado un balón y no pienso hacerlo. Estoy ayudando a montar el equipo (Grises). Durante el verano estaré más tiempo en la isla y me gusta mantenerme en contacto con los muchachos”, concluyó Barea.