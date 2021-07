José Juan Barea no tiene prisa en comenzar su etapa de ‘coach’ en la NBA a tiempo completo.

Aunque sí ha conversado con el nuevo dirigente de los Mavericks de Dallas, Jason Kidd, sobre la posibilidad de unirse al cuerpo técnico del equipo en alguna capacidad, Barea sostuvo que tomará el tiempo que sea necesario antes de dar ese paso.

“Hemos hablado. Nos estamos poniendo de acuerdo. Los Mavericks quieren que esté con ellos y ahora tenemos que decidir qué tipo de trabajos haré”, confesó Barea.

El canastero tiene en sus planes futuros dedicarse de lleno a su desarrollo como técnico. Ya lo probó cuando ocupó la posición con los Indios de Mayagüez en el Baloncesto Superior Nacional (BSN). Su nombre ha sido mencionado desde el momento que Kidd fue contratado para asumir las riendas de los Mavericks luego de la salida de Rick Carlisle, quien pasó a ocupar el mismo puesto para los Pacers de Indiana.

“Creo que no será a tiempo completo. Quiero tener unos años en los que pueda seguir trabajando con los Mavericks, pero disfrutar con mis hijos, estar más tiempo en la casa y seguir jugando baloncesto en Puerto Rico. Pronto tendré que viajar (a Dallas) para reunirme con ellos para determinar cuál será mi rol. Lo importante es que deseo mantenerme en el equipo para que, de aquí a unos años, entrar como ‘coach’. Por el momento lo quiero coger más suave”, sostuvo.

Barea afirmó que no tiene la intención de culminar de manera abrupta su participación con los Cangrejeros de Santurce en la eventualidad de que la gerencia de los Mavericks le haga un ofrecimiento que requiera su presencia en Dallas.

“Hice un compromiso. Me gusta jugar y mientras pueda lo seguiré haciendo. Mis planes son terminar la temporada con Santurce y después si tengo que hacer uno que otro viaje lo haré, pero no me perderé la temporada (del BSN)”, concluyó Barea.