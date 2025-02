De niño, Juan Cardona escuchaba a su padre contar historias sobre míticos jugadores de los Piratas de Quebradillas, como Raymond Dalmau y Neftalí Rivera.

Aunque las escuchaba, Cardona no prestaba mucha atención debido a que en ese entonces lo suyo era el béisbol. Lo que no sabía era que más tarde cruzaría su camino con aquella franquicia que tanto añora su familia.

Esto debido a que Cardona fue anunciado la semana pasada como el nuevo dirigente de los Piratas a partir de la temporada 2025 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

“Asumo este reto con mucha humildad y con la frente en alto. Esto es un trabajo de muchos años. Yo empecé dirigiendo gratis en la Escuela Lino Padrón Rivera. El baloncesto para mí ha sido un escape y he estado, gracias a Dios, en San Germán, Ponce y Arecibo. Ahora, me tocan los Piratas y para mí es un sueño poder estar en una franquicia con tanta historia”, expresó Cardona en una entrevista con Primera Hora .

“El jugador favorito de mi papá era Raymond Dalmau y ahora me toca dirigir en la cancha que lleva su nombre”, agregó el técnico.

El estratega puertorriqueño, de 46 años, sustituirá al exenebeísta John Salley, quien tomó las riendas de los corsarios a mediados de junio pese a no tener experiencia previa dirigiendo en una liga profesional de baloncesto. Quebradillas fue eliminado eventualmente por los Gigantes de Carolina por segundo torneo consecutivo.

Cardona, por su parte, viene de ser nombrado en la pasada temporada como el Dirigente del Año después de convertir a los Capitanes de Arecibo en el equipo con el mejor récord en la liga (23-11), a pesar de que muchos expertos colocaban a este quinto cerca o en el sótano de la Sección A. Aun así, cayeron ante los Osos de Manatí en los cuartos de final en una serie que se extendió al máximo de siete encuentros.

“La gente puede decir lo que sea, pero a mí me tocó bailar con la fea. Yo fui el único que se enfrentó a cuatro refuerzos. Con dos refuerzos, no se sabe si la vuelta hubiese sido diferente. Yo no soy de dar excusa, pero me tocó jugar contra cuatro refuerzos. Ese fue mi premio por llegar primero”, recordó Cardona acerca de la serie contra los Osos.

Los Capitanes, por su parte, optaron por contratar a Allans Colón en lugar de repetir a Cardona debido a que este desconocía si estaría disponible para volver a dirigir en el BSN por su compromiso con la Universidad de Southern Mississippi en la National Collegiate Athletic Association (NCAA, por sus siglas en inglés).

“Yo le tengo un amor especial a los Capitanes de Arecibo. Les tengo mucho respeto y admiración a Ángel García, José Baeza y Gabriel Miranda porque fueron los que apostaron a mí. La organización es de mucho respeto, pero entendí la parte que era difícil para ellos esperar hasta enero para poner un plan juntos en cuestión del personal del grupo. Esperé y, cuando Quebradillas me llamó, fue una decisión bien fácil”, contó el dirigente, quien firmó por cinco campañas con los Piratas.

“Es un contrato a largo plazo. Yo siempre quiero proyectos así porque brindan estabilidad para mi familia. Yo tengo seis hijos y me gusta hacer proyectos a largo plazo, donde tenga una seguridad de que yo les quiero, pero también ellos me demuestran que me quieren”, abundó.

Cardona es apenas una pieza en el rompecabezas que dará forma a una nueva era en Quebradillas, pues la franquicia también cuenta con un nuevo apoderado, Ernesto “Ernie” Cambó, y un nuevo gerente general, Jaime Parés. De hecho, bajo la administración del antiguo apoderado, el estadounidense Dion New, los corsarios clasificaron tres años corridos a la postemporada, pero nunca avanzaron a las semifinales. Con el Dirigente del Año al frente, hay expectativas en Quebradillas de que esto cambie en el próximo torneo.

“Dondequiera que yo me meta siempre va a haber expectativas porque yo no sé hacer las cosas, si no es como Dios manda. A una gente le cae bien y a otros no, pero yo no vivo complaciendo a la gente, sino ayudando a una franquicia al darle más valor a los jugadores y al ‘staff’ todos los días”, señaló.

Desea impulsar a Rolón y Wheeler

El año pasado, el jugador que más su valor aumentó en el BSN bajo la dirección de Cardona fue el escolta Alfonso Plummer, quien promedió 19.9 puntos en la fase regular con Arecibo. En el caso de los Piratas, Cardona compartió que dos canasteros a los que les gustaría ayudar de la misma manera que a Plummer son Tyquan Rolón y Phillip Wheeler.

“Yo creo que Tyquan Rolón y Phillip Wheeler son dos jugadores que tienen la combinación de destreza, velocidad y estatura para su posición. Era un dolor de cabeza enfrentarse a ellos. Va a haber días que no van a querer saber de mí, pero de eso es que se trata cuando estás tratando de empoderar a dos chamacos que tienen la capacidad de estar entre los mejores 10 jugadores del BSN todos los años. Yo haré lo que tenga que hacer para añadir valor a la plantilla, a los coaches y a la administración”, aseguró.

Rolón promedió el año pasado 15.7 puntos; y Wheeler, 12.4.

Phillip Wheeler, de los Piratas de Quebradillas, festeja después de anotar un triple frente a los Capitanes de Arecibo en la temporada 2024 del BSN. ( BSN )

Contemplaron seleccionar a Curbelo y Álvarez

Los Piratas controlaron la primera parte del Sorteo de Nuevo Ingreso 2025 al tener en su poder el segundo, tercero y quinto turno. Con ellos, seleccionaron a Yaxel Ledenborg, Nate Santos y André Curbelo. Este último conoce a Cardona muy bien, ya que jugó bajo su tutela en la Universidad de Southern Mississippi, al igual que Neftalí Álvarez, quien fue escogido por los Indios de Mayagüez con el noveno turno. Y existió una gran posibilidad de que ambos continuaran jugando juntos en el BSN, pues el dirigente confirmó que la franquicia llegó a contemplar elegir a sus dos pupilos en el sorteo.

“Claro que sí, eso se llegó a hablar”, dijo Cardona. “Es una situación donde mi labor como coach y segundo padre de ambos era escogerlos y protegerlos, pero yo no te puedo proteger si van a jugar la misma posición. Neftalí va a tener una oportunidad de empezar con los Indios de Mayagüez y todo el mundo sabe de lo que es capaz Curbelo. Después que los hijos míos estén cubiertos y protegidos, Juan Cardona es feliz”, añadió.

“No hay nada que les sorprenda a Neftalí y a Curbelo. Son dos jugadores que han pasado por el cielo y el infierno. Yo te aseguro que ellos prefieren el cielo, así que no habrá sorpresa con ellos. Sabes lo que recibirás de ambos y son tremenda adición para cualquier franquicia del BSN”, opinó sobre Curbelo y Álvarez.

Neftalí Álvarez celebra un canasto en un partido de NCAA. ( Suministrada / Southern Miss MBB )

En su último año en Southern Miss, Curbelo está promediando 10 puntos, 3.9 rebotes y 4.3 asistencias por partido. Mientras que Álvarez acumula una media de 10.7 unidades, 2.8 rebotes y 3.4 asistencias.

La temporada 2025 del BSN está programada para comenzar el 15 de marzo.