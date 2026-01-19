Houston. Kevin Durant anotó 18 puntos y se colocó en el sexto lugar en la lista de puntos de carrera de la NBA, y Jabari Smith Jr. anotó un máximo de temporada de 32 puntos mientras los Rockets de Houston vencieron la noche del domingo 119-110 a los Pelicans de Nueva Orleans.

Alperen Sengun sumó 21 puntos y ocho rebotes, y Amen Thompson terminó con 20 puntos mientras Houston ganó por tercera vez en cuatro juegos.

Trey Murphy III anotó 21 puntos con un siete de 15 en tiros y Zion Williamson tuvo 20 puntos y seis rebotes. Derik Queen terminó con 15 puntos para los Pelicans, quienes perdieron por cuarta vez en cinco juegos y por decimotercera vez en 15 juegos.

Con 15.2 segundos restantes en el juego, Durant se dirigió a la línea de tiros libres necesitando un punto para superar al miembro del Salón de la Fama Dirk Nowitzki (31,560 puntos) en la lista de anotadores de la NBA. El 15 veces All-Star hizo dos tiros libres y recibió una ovación de pie del público local. Durant ahora tiene 31,562 puntos en su carrera. Michael Jordan es quinto en la lista con 32,292.

Cuando el juego terminó, se reprodujo un mensaje especial en video en el jumbotron con Dirk Nowitzki felicitando a Durant.

Luka y LeBron llevan a los Lakers a la victoria

Luka Doncic consiguió 25 puntos y siete asistencias, LeBron James añadió 24 unidades y también repartió siete asistencias, y los Lakers de Los Ángeles volvieron a su forma con una victoria de 110-93 sobre los Raptors de Toronto la noche del domingo.

Deandre Ayton tuvo 25 unidades y 13 rebotes en su impresionante regreso de una lesión de rodilla para los Lakers, quienes ganaron por segunda vez en siete partidos mientras jugaban su último encuentro en casa antes de un viaje de ocho duelos y 15 días.

Ayton tuvo su actuación con más puntos desde el 3 de noviembre al acertar todos sus diez tiros.

Doncic también regresó con una fuerte actuación después de perderse la derrota del sábado en Portland para descansar sus persistentes lesiones, acertando cinco triples.

James participó en juegos consecutivos por segunda vez esta temporada —y la segunda vez esta semana, completando hábilmente un conjunto de cinco juegos en siete días para el superestrella de 41 años que anteriormente había estado descansando un juego en jornadas consecutivas.

Scottie Barnes tuvo 22 puntos y nueve rebotes para los Raptors, quienes han perdido juegos al hilo por primera vez en cuatro semanas después de que los Clippers los vencieran en Toronto el viernes. Sandro Mamukelashvili anotó 20 puntos y el exseleccionado de los Lakers Brandon Ingram añadió 19 unidades y siete asistencias para Toronto, que se desvaneció en el último cuarto en el inicio de un viaje de cinco juegos.

Ningún equipo logró una ventaja de doble dígito hasta que los Lakers se adelantaron 91-80 con canastas consecutivas de James para comenzar el cuarto período.

Deni Avdija anota 26 puntos tras lesión de espalda

Deni Avdija anotó 26 puntos, repartió ocho asistencias y capturó ocho rebotes en su regreso tras una lesión de espalda la noche del domingo para ayudar a los Trail Blazers de Portland a vencer 117-110 a los Kings de Sacramento.

Avdija se perdió tres partidos después de sufrir una distensión en la parte baja de la espalda al final de un juego contra Nueva York el domingo pasado. Se mostró en buena forma al ayudar a Portland a conseguir su novena victoria en 12 partidos, acertando diez de 18 tiros de campo en 31 minutos.

Shaedon Sharpe también anotó 26 puntos, y Donovan Clingan añadió 21 puntos y 17 rebotes. Toumani Camara sumó 17 puntos mientras los Trail Blazers ganaron su tercer partido consecutivo contra los Kings esta temporada.

Los Trail Blazers han ganado 12 de 15 partidos para volver a un récord de .500 con 22-22 por primera vez desde que estaban 6-6 el 11 de noviembre.

Malik Monk anotó 23 puntos para los Kings, mientras que Russell Westbrook añadió 20 puntos y siete asistencias. Domantas Sabonis tuvo ocho puntos y seis pérdidas de balón para los Kings en su segundo partido tras perderse 27 juegos debido a una lesión de rodilla.