El aspecto de salir a jugar en un torneo tan importante como el de clasificación olímpica sin el privilegio de participar en algunos fogueos de prueba no es algo que le robe el sueño a los jugadores del equipo.

Así opinaron hoy jueves los jugadores Tremont Waters y José Alvarado, ambos armadores del Equipo Nacional de Baloncesto que esta semana inició sus entrenamientos para el torneo de clasificación olímpica que se jugará en Puerto Rico del 2 al 7 de julio.

La Selección, según lo anunció hace una semana la Federación de Baloncesto, saldrá a jugar en el torneo sin foguearse ante equipos de otros países. Carlos Arroyo, gerente general del seleccionado explicó que hizo varias gestiones para lograr acordar partidos amistosos contra equipos de nivel pero por diversas razones las gestiones no tuvieron éxito. De hecho, al hablar hoy en un tiempo de medios previo a la práctica de hoy, Arroyo dijo que solo México en algún momento mostró interés de jugar con Puerto Rico pero al final la propuesta no encajó dentro de los exigencias establecidas.

PUBLICIDAD

Para Waters el detalle no será crítico.

“Todos hemos estado jugado, algunos en el BSN (Baloncesto Superior Nacional) y en otras ligas. Mentalmente estamos listos para jugar baloncesto y poder estar juntos nuevamente significa mucho más porque serán las olimpiadas, pero pienso que será grandioso jugar en Puerto Rico por esta oportunidad”, dijo Waters.

Aunque no existirán juegos contra otros países, la selección sí realizará juegos intraescuadra a puertas cerradas. Serán oportunidades que les permitirán pulir de alguna manera lo que se esperaría harían en juegos de fogueos.

“Jugamos baloncesto desde que somos niños. Haremos lo que tengamos que hacer. Estoy bien con eso”, destacó Alvarado ante la pregunta.

Arroyo, por su parte, reiteró que la falta de fogueos no fue un plan ideado.

“Favorezco los fogueos porque entiendo que nos benefician muchísimo en la preparación, a entender el nivel que enfrentarán, pero no es foguear con cualquier equipo. Hice llamadas para poder foguear con equipos de nivel y prepararnos de la manera correcta. Muchos equipos llegan en fechas muy cercas del torneo y no me conviene si ocurre una lesión. No hay tiempo de recuperación y muchos de los equipos no quieren foguear”, explicó.

Lituania llegará a la isla el 27 de junio, Italia dos días después, mientras que Bahréin, México y Costa de Marfil el 30 de junio. El Torneo de Clasificación será del 2 al 7 de julio.

Arroyo adelantó que la Selección tendrá un puñado de desafíos de preparación a puerta cerrada con árbitros.

José Alvarado no pudo participar en la pasada Copa Mundial FIBA debido a que se recuperaba de una lesión. ( Josian Bruno Gómez )

“Para el pasado Mundial tuvimos fogueos de alto nivel y eran la prioridad para mi competir con selecciones de alto nivel. Eso los preparó para el comienzo que vimos en un Mundial. En cuestión de facilidades, estar en la isla nos facilitó el trabajo de conseguir canchas, gimnasios, sesiones de yoga, estiramientos y demás se nos facilita. Estar en casa es especial por la fanaticada. Lo más crucial es que jugamos en casa nuevamente. Hay muchos momentos especiales que se están uniendo”, sostuvo Arroyo.

“Entendemos el compromiso y la seriedad que conlleva este repechaje”, agregó.