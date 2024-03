La Escuela Ángel P. Millán de Carolina hizo el viernes historia al convertirse en la segunda institución del sistema de educación público del país que clasifica al ‘Sweet 16′ del Top Ranked Buzzer Beater, tras derrotar 71-62 a la Academia Presbiteriana en Villa Carolina en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo.

En las siete ediciones que se han celebrado del campeonato nacional, la Escuela Ángel P. Millán es apenas la segunda pública que avanza a esta etapa del torneo. La primera fue la Escuela Florencia García de Humacao, que obtuvo el pase a los octavos de final en 2017.

PUBLICIDAD

Por un momento, parecía que el sueño no iba a suceder. Al finalizar la primera mitad, Presby estaba arriba en el marcador 41-29. Pero, con un impresionante cuarto parcial en el que dominaron a Presby 24-9, la escuela pública le dio la vuelta a la pizarra y aseguró el dramático triunfo.

“El sistema público se está levantando. Estamos representando lo que es la pública y gracias a papito Dios logramos esa gran victoria… Lo logramos por una comunidad escolar que nos sigue”, expresó a Primera Hora el dirigente del quinteto escolar, Luis González.

El dirigente de la Escuela Ángel P. Millán, Luis González. ( Suministrada )

A pesar de que fue una hazaña histórica lo que transcurrió en Gurabo, no fue una sorpresa el hito de la Escuela Ángel P. Millán, ya que la escuadra fue dominante durante toda la temporada del básquet escolar al punto que estuvo a finales de enero entre los primeros tres clasificados del ranking de Buzzer Beater. Y para González, la clave de este éxito que ha tenido el equipo ha sido el compromiso y entrega que sus estudiantes han tenido desde el primer día que se integraron al programa.

“Nosotros llevamos desde verano haciendo este grupito. Hay algunas piezas que se incorporaron este año, pero este grupo ha estado unido por tres años. Este mismo grupo viene desde la categoría junior”, comentó.

“Salvamos esa vida”

Uno de esos canasteros que se integraron este año al equipo de baloncesto de la Ángel P. Millán es Jendrick Maldonado, quien de ser desertor escolar se convirtió en una de las principales figuras del conjunto. El delantero, de 17 años, abandonó su escuela en el 2023, pero meses después fue reclutado por el entrenador de la Escuela Ángel P. Millán y ahora, además de obtener una educación, vive su sueño compitiendo en el tabloncillo.

PUBLICIDAD

“Lo vimos y le brindamos la oportunidad de matricularse en nuestra escuela, utilizando el gancho de baloncesto. Salvamos esa vida como muchas anteriores. Prácticamente, nosotros tenemos otra misión”, relató el también maestro de educación física de la institución.

“Ya él conocía de la escuela porque su mejor amigo le habló de lo que nosotros hacemos, así que no fue tan difícil traerlo al campo de los estudios. Él vino y aceptó el reto”, añadió.

Jendrick Maldonado, delantero de la Escuela Ángel P. Millán. ( Suministrada )

Luego de este semestre, Maldonado podrá jugar un año más con el quinteto dirigido por González debido a su edad.

También, el combinado es liderado por canasteros como el escolta Kenneth Santos, quien lleva varios años siendo parte del programa y fue el máximo anotador ante la Academia Presbiteriana en Villa Carolina con 19 puntos. Santos fue seguido por Maldonado y Bryan Ramos, que aportaron 16 unidades cada uno.

Kenneth Santos, escolta de la Escuela Ángel P. Millán. ( Suministrada )

De hecho, el caso de Ramos es otro ejemplo de cómo el programa deportivo de la escuela pública ha ayudado a sus estudiantes a no solo desarrollarse en el básquet, sino también mantenerse enfocados en sus estudios.

El dirigente, que ha trabajado por 20 años en la escuela carolinense, contó que Ramos fracasó en su grado. Por esta razón, no permitió que el joven armador se incorporara al equipo hasta que mejorara sus notas.

“Yo le dije a Bryan que no íbamos a hablar de baloncesto hasta que me traerán las notas. Las primeras notas fueron en octubre o noviembre y, con nosotros practicando desde verano, él no había tocado un balón. Pero, Bryan se retó a él mismo y me trajo unas notas con promedio de 3.21″, sostuvo.

PUBLICIDAD

“Ellos me llenan a mí un contrato y me tienen que cumplir académicamente porque sino no tendrán la oportunidad… (Estamos) enderezando vidas”, abundó.

Pero, González no piensa que la historia de la Escuela Ángel P. Millán culmine en el ‘Sweet 16′, pues anhela mucho más con la escuadra que comanda.

“Venderles esto a estos jóvenes no fue tarea fácil. En el camino, les ganamos a instituciones de tradición, llegamos a estar en el top-3 y se lo creyeron. Vamos a ver de qué manera hago ese plan de trabajo para venderles esa idea de estar en la final del Buzzer Beater”, señaló.

Algunas de esas importantes victorias que la escuela pública se apuntó esta temporada fueron sobre el vigente campeón Kingdom Christian Academy de Dorado y Caguas Private School.

La Escuela Ángel P. Millán volverá al tabloncillo del Coliseo Fernando “Rube” Hernández el jueves, 14 de marzo. Sin embargo, algunos de sus integrantes seguirán activos, ya que estarán representando a Puerto Rico en un torneo de 3x3 en Costa Rica. La institución pública obtuvo esta oportunidad tras proclamarse campeón del certamen 3x3 del Departamento de Recreación y Deportes que se celebró en el Distrito T-Mobile a principios de diciembre.