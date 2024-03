El Colegio Nuestra Señora de Valvanera de Coamo se apuntó el martes una sorpresiva victoria por 57-53 sobre Fountain Christian Bilingual School de Guayama para avanzar a su primer ‘Sweet’ 16′ del Top Ranked Buzzer Beater en la categoría senior masculino.

En el último ranking de la plataforma digital, Fountain estaba en el octavo puesto. Por su parte, Víctor Padilla y Yadiel Laboy lideraron la ofensiva de Valvanera con 14 puntos cada uno.

La institución coameña llegó al torneo como un equipo no clasificado. Curiosamente, estaban en la decimoctava posición del clasificatorio a principios del 2024, luego de vencer a Fountain. Pero, semanas después, salieron del panorama tras registrar múltiples derrotas.

“Estamos haciendo historia y esto es de los muchachos. Esto no es nada de nosotros. Esto es el trabajo de ellos que venimos haciendo hace años. Este grupo es especial”, comentó el entrenador de Valvanera, “Junito” Pedrogo, luego del desafío.

El Colegio Nuestra Señora de Valvenera celebra su pase al 'Sweet 16' del Top Ranked Buzzer Beater. ( Suministrada )

De otro lado, el Colegio San Benito de Mayagüez se convirtió en la única institución que logra clasificar al ‘Sweet 16′ de las siete ediciones que han llevado a cabo del Top Ranked, después de doblegar 68-54 a Family Christian Academy de Ponce. El mejor por San Benito lo fue Justin Cuevas con 20 puntos.

La jornada cerró con el Colegio San Conrado de Ponce clasificando por segunda vez consecutiva a la siguiente etapa del certamen, tras superar a Guamani Private School de Guayama en un dramático juego que fue definido en tiempo extra.

En la categoría senior femenino, la Academia de la Inmaculada Concepción de Mayagüez consiguió su boleto al ‘Sweet 16′ por primera vez en su historia al derrotar 62-59 a Family Christian Academy de Ponce.

En el triunfo, la delantera Verónica Pamblanco brilló con un dominante partido en el que anotó 26 puntos y atrapó 16 rebotes. Pamblanco fue seguida por la escolta Alanys Espada, quien agregó 16 unidades.

Mientras que, en causa perdida, Ariana Montalvo culminó con 34 tantos.

“Yo tengo un grupo de una escuela que no tiene las ventajas que tienen otras. Yo no tengo becas. Yo no recluto a nadie. Esto es un grupo natural de la escuela que dijimos: ‘vamos a jugar baloncesto’, y desde el año pasado estamos trabajando”, expresó el dirigente de Inmaculada, George Rivera, sobre su núcleo de jugadoras tras la victoria.

“Yo me siento orgulloso no de que estemos en las 16, sino que tengo un grupo de excelentes estudiantes. Que sé que las que se van ahora en cuarto año van a ser unas profesionales en sus carreras y eso para mí es mejor que cualquier otra cosa”, agregó.

Verónica Pamblanco, delantera de la Academia de la Inmaculada Concepción de Mayagüez. ( Suministrada )

En otros resultados, la Escuela del Albergue Olímpico (Ecedao) de Salinas aplastó con un marcador de 50-14 a la Escuela Superior José Emilio de Adjuntas Lugo de Adjuntas. Ecedao llegó el año pasado a la final del campeonato nacional.

Mayagüez Academy también adelantó al ‘Sweet 16′ al superar por 70-20 a Guamani Private School de Guayama. Por otra parte, el Colegio San Coronado de Ponce venció por 74-27 a la Escuela Luis Muñoz Marín de Barranquitas.

La acción del básquet escolar regresará el jueves al tabloncillo para definir los clasificados al ‘Sweet 16′ de la región este.