La gobernadora Jenniffer González extendió los días de duelo en honor a la leyenda del baloncesto puertorriqueño José “Piculín” Ortiz, quien falleció la madrugada del martes tras enfrentar un cáncer colorrectal.

El cambio ocurre luego de que la gobernadora inicialmente decretara un solo día de duelo para este viernes.

“Extendemos el Decreto por Duelo en honor a la memoria de nuestra leyenda del baloncesto José ‘Piculín’ Ortíz por tres días, por lo que las banderas deben ondear a media asta en todas las instalaciones públicas hoy viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de mayo”, informó la gobernadora.

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Hoy se celebrará la vida de Ortiz en el Coliseo Roberto Clemente, escenario donde brilló con los Cangrejeros de Santurce y la Selección Nacional.

Las puertas abrirán desde las 2:00 p.m., mientras que a las 3:00 p.m. se llevará a cabo una misa oficiada por el monseñor Antonio “Tito” Vázquez, párroco de Stella Maris en Condado.

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Ortiz, considerado una de las figuras más grandes del baloncesto puertorriqueño, murió durante la madrugada del 5 de mayo en el Hospital Ashford, en San Juan, donde estuvo recluido desde el viernes, 1 de mayo.

El llamado “Concorde”, en alusión al emblemático avión supersónico, fue diagnosticado con la enfermedad a finales de 2023.