La Liga de Baloncesto Puertorriqueña Femenina (LBPF) lanzó oficialmente este miércoles en una conferencia de prens su campaña de la temporada 2026 llamada “Líderes y Protagonistas Boricuas”, un concepto que resalta el liderazgo, el talento y el orgullo de las mujeres puertorriqueñas que continúan transformando el baloncesto femenino dentro y fuera de la cancha.

La liga inicia el 29 de mayo.

Los quintetos participantes serán las Vaqueras de Bayamón, Lancheras de Cataño, Patronas de Morovis, Llaneras de Toa Baja, Mets de Guaynabo, Brujas de Guayama, Yauco Cafetaleras, Gladiadoras de Adjuntas, Polluelas de Aibonito, Leonas de Ponce, Soles de Luquillo, Cocoteras de Loíza, Gigantes de Carolina, Cangrejeras de Santurce, Artesanas de Las Piedras, Pollitas de Isabela, Arenosas de Camuy, Peregrinas de Hormigueros, Patriotas de Lares y Taínas de Mayagüez.

PUBLICIDAD

“La Liga de Baloncesto Puertorriqueña Femenina se ha convertido en una plataforma de oportunidades para nuestras atletas y en un movimiento que sigue fortaleciendo el deporte femenino en cada rincón de Puerto Rico. Por esto somos la liga del pueblo”, afirmó el CEO de la LBPF, William López.

Como parte de su cuarta edición, nombraron a la comunicadora deportiva y exjugadora profesional Natalia Meléndez como embajadora oficial de la temporada 2026. Para la liga es una figura que representa de manera natural los valores de liderazgo, disciplina y orgullo boricua que inspiran esta campaña.

“A la Liga de Baloncesto Puertorriqueña Femenina, les agradezco sinceramente por dedicarme la temporada y nombrarme embajadora. Es un honor formar parte del impulso al baloncesto de nuestro país. Me comprometo a seguir representando con pasión y a apoyar el crecimiento de nuestras jugadoras y nuestra afición, en cada rincón de Puerto Rico”, expresó Meléndez.

Al momento, la LBPF ha reunido más de 75,000 fanáticos en juegos presenciales, generado sobre 250,000 visualizaciones en plataformas digitales. Asimismo, ha servido como puente para que 26 jugadoras fueran promovidas al profesionalismo durante la pasada temporada.

“Esta temporada promete llevar el nivel a otro escalón, con mayor competencia, exposición y nuevas oportunidades para las nuestras. Esperamos contar, una vez más, con el apoyo y la energía de todos los fanáticos del deporte en cada partido”, añadió el presidente de la liga, Jean Rivera.