El lanzador boricua de los Blue Jays de Toronto, José Berríos será operado este miércoles de su codo derecho luego de sufrir una fractura por estrés, confirmó a Primera Hora el fisiólogo del ejercicio José Cruz, quien ha trabajado de cerca con el abridor bayamonés.

La intervención será realizada por el ortopeda Keith Meister en la ciudad de Dallas, Texas.

“Hoy (miércoles) va a ser intervenido y van a entrar al codo. Hay dos opciones: reparar o restaurar, que incluiría algo parecido a la cirugía Tommy John”, explicó Cruz a este medio en un intercambio de mensajes de texto.

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“De acuerdo a lo que vea el doctor Meister, ahí trabajará en lo que sea necesario. Entre viernes y sábado estaremos comenzando el proceso de rehabilitación”, añadió el especialista.

Cruz también indicó que el tiempo de recuperación dependerá del tipo de procedimiento que finalmente se realice.

“Si el proceso no es complicado, tres meses aproximadamente (tardaría la rehabilitación). Si hay que reconstruir, similar a Tommy John, hasta un año como máximo”, sostuvo.

El derecho, de 31 años, que no ha visto acción esta temporada en las Mayores, comenzó la campaña en la lista de lesionados de 15 días. Posteriormente, fue enviado a una asignación de rehabilitación entre Clase A y Triple A de la organización. Entre ambas ligas registró 10.67 de efectividad al permitir 17 carreras, 19 imparables y seis jonrones en 14.1 entradas. Tuvo récord de 0-1, con siete boletos y 11 abanicados.

La molestia actual se une a un historial, que inició la pasada campaña. Para septiembre 2025, el lanzador fue colocado también en la lista de lesionados de 15 días debido a una inflamación en el mismo codo. Esto lo dejó fuera de la Serie Mundial en la que los Blue Jays cayeron en siete duelos frente a los Dodgers de Los Ángeles.

En entrevista pasada con este medio, el fisiólogo explicó que el malestar de Berríos comenzó en mayo 2025 luego de lanzar frente a los Red Sox de Boston en temperaturas bajas en el Fenway Park. De hecho, esa noche, sumó su victoria número 100 en las Mayores.

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Sin embargo, no fue hasta el 25 de septiembre de 2025, un día después de su última salida de la temporada y primera como relevista, que fue colocado en la lista de lesionados.

Berríos culminó la temporada pasada con foja de 9-5 y efectividad de 4.19 en 166 entradas lanzadas.