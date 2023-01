Aunque los detalles están en negociación entre el BSN, sus franquicias y la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, la liga de desarrollo del BSN arrancaría este mismo año dentro del tiempo de juego del torneo Superior, con jugadores de la categoría Novicios y un formato limitado a un plan piloto para comenzar.

Así lo informó el presidente del BSN, Ricardo Dalmau, luego de celebrar el sorteo de jugadores de nuevo ingreso, en donde dos franquicias, Ponce y Carolina, reclamaron del sorteo a atletas con estatus de ‘jugador franquicia’, que es uno de los propósitos de la proyectada liga de desarrollo.

“Ya le hemos dado forma pero no vamos a dar detalles. Queremos no tan solo armonizar, en este caso con la Federación, sino añadir valores más que otra cosa porque Puerto Rico tiene muchos torneos. La intención no es hacer un torneo más, que pise los torneos federativos, sino todo lo contrario. Queremos ser una pieza de valor y que cumpla con nuestro propósito”, dijo Dalmau.

Las 12 franquicias del BSN “tienen que estar” activas en la liga de desarrollo, dijo Dalmau.

Dalmau dijo que la edad de los jugadores en la liga de desarrollo será específicamente de la categoría novicios, que es de 15-16 años. El plan contempla que los jugadores sean del pueblo de las franquicias o pueblos de sus regiones.

El directivo no especificó si los jugadores novicios de la liga de desarrollo tienen que jugar exclusivamente con las franquicias del BSN para evitar la doble participación entre la liga y los torneos de la Federación o ligas privadas. Solo dijo que el diseño de la liga trata de evitar conflictos con las ligas de la Federación y de cubes a la pregunta de los pro y contra de la organización.

“Siempre hay sus retos. No es fácil ni difícil. Es cómo tú le pones creatividad para que sea algo deportivo, entretenmiento, alto rendimiento, de desarrollo, que no pise Novicios y Juvenil, que son torneos importantes para nosotros también. El reto es cómo creas este producto de interés, con el mejor talento, el que puedas tener una experiencia BSN, pero a su vez que ellos sientan que estamos haciendo algo distinto. Por ahí vamos”, dijo.

La liga arrancaría en el 2023, aunque Dalmau no especificó fechas o la extensión del torneo.

Si dijo que la liga arrancaría como un plan piloto.

“Será una prueba”, dijo Dalmau. “El BSN no está acostumbrado a hacer esto en estas categorías. El BSN promueve que los equipos manejen y administren equipos para participar en torneos federativos. Esto es disitnto. Aquí vamos a hacer una liga nosotros. Les estamos diciendo que sigan trabajando con sus categorías menores a través de la Federación. Pero vamos a hacer este tipo de torneo, lo que es primera vez. Por eso, el factor piloto está por todos lados”.

Al ser un plan piloto, Dalmau adelantó que la liga de desarrollo en el 2023 no tendrá un calendario “muy largo” y que se celebraria dentro de la etapa del BSN, que inicia en marzo y finaliza en el verano.