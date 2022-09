El dirigente del Equipo Nacional de Baloncesto femenino de Puerto Rico, Gerardo ‘Jerry’ Batista se sostiene en un hecho y en una posibilidad de cara al próximo partido del seleccionado en la venidera madrugada en la Copa del Mundo FIBA en Sydney, Australia. Sin tapujos recuerda que su equipo sigue en desarrollo pese a lo que ha logrado en la Copa del Mundo y en que el rival que se duerma las pagará.

La posibilidad es la que apela su Selección Nacional para su partido de la madrugada del jueves, pautado para las 12:30 de la madrugada, cuando se mide a Canadá por un posible histórico pase a la fase semifinal de la Copa del Mundo Australia 2022.

“La mentalidad sigue siendo que nos podemos ganar a la más linda en cualquier noche. Esa es nuestra actitud”, dijo Batista.

La ‘más linda’ estará representada este jueves por la tropa canadiense que es la favorecida para ganar el partido por los resultados que ha logrado en el torneo y porque es la cuarta clasificada de mundo. Puerto Rico, mientras, es la decimoséptima clasificada. Ganó dos partidos menos que Canadá en la primera etapa del evento y, además, es el único de los 12 equipos en la Copa que entró al evento por invitación.

Pero las boricuas están puestas para aguar la fiesta de las norteñas porque llegan a los cuartos de final con confianza y porque de vez en cuando han dado un palo a favorecidos de su continente, en juegos trascendetales, como ocurre este jueves de madrugada.

“Cuando trabajas con propósito, estructurado, con norte y con paciencia, cosas buenas pasan. No me extraña que ganemos juegos que no se esperan que ganemos porque esa ha sido la historia de nosotros. Hemos tenido esos resultados. Tenemos unas victorias importante”, dijo Batista.

Es para recordar que la Selección derrotó en el 2019 al hasta entonces superior Brasil en un juego importante para la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. También es para recordar que el año pasado vencieron a un Canadá parecido a su edición actual en las semifinales del AmeriCup 2021.

Tayra Meléndez celebra durante la victoria de Puerto Rico sore Canadá en el AmeriCup 2021.. ( FIBA )

El Canadá de esta madrugada es una versión mejorada, sin embargo. Tiene un dirigente nuevo y a tres jugadoras enebeístas que no participaron con su equipo cuando la Selección les sorprendió en el AmeriCup.

Batista se reafirma en que apuesta a esa peligrosidad de las boricuas, pero agregó que no quiere perder de perspectiva de que la Selección no está aún al nivel de los equipos Top 10 del mundo, como lo es la edición de Canadá a la que se mide la Selección en la madrugada.

“El que estemos en los mejores ocho no quiere decir que estamos en ese nivel. Todavía nos falta. No podemos perder de perspectivas que estamos todavía en ese desarrollo. ¿Si podemos ser el mejor equipo del mundo? Hay que ser realista. Pero que podamos darles buenos juegos y sorprender a equipos mejores que nosotros, dice mucho del programa”, dijo.