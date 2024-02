( The Associated Press )

Tras concluir el fin de semana del Juego de Estrellas, la temporada 2023-24 de la NBA se reanudará este jueves para su último tramo, que promete ser uno crucial para muchos equipos, jugadores y hasta dirigentes.

Después de cinco meses de acción del mejor básquet del mundo, algunas interrogantes, que se tenían antes de la campaña, fueron contestadas, pero otras tendrán sus respuestas cuando finalice la fase regular el 14 de abril.

Una de las historias a seguir este año era cómo luciría el joven y talentoso núcleo del Thunder de Oklahoma con la integración del espigado novato Chet Holgrem. Minnesota apuntaba a dar un salto en términos de su nivel, pero pocos imaginaron que fuese de esta magnitud.

Luego de disputar sobre 50 partidos, el Thunder está segundo en la competitiva Conferencia del Oeste con un récord de 37-17. Oklahoma City tiene una de los mejores equipos en ambos lados de la cancha con la cuarta mejor calificación ofensiva (120.4) y la sexta mejor defensiva (113.2).

La escuadra del Thunder es la tercera más joven en la NBA, con un promedio de 24.1 años entre los 15 canasteros que pertenecen a su plantilla. Son solo superados por los Trail Blazers de Portland (23.9) y Spurs de San Antonio (24), las dos franquicias que están en el sótano del Oeste, ocupando el decimocuarto y decimoquinto puesto.

Parte de ese éxito del Thunder ha sido gracias a su estelar armador, Shai Gilgeous-Alexander, que en su sexta temporada en la liga ha lucido como un jugador de calibre MVP con 31.1 puntos, 5.5 rebotes y 6.5 asistencias por juego. De hecho, Gilgeous-Alexander está segundo en la carrera por el premio Jugador Más Valioso, según múltiples casas de apuestas.

Shai Gilgeous-Alexander maneja el balón frente a la defensa de Paolo Banchero, del Magic de Orlando. ( Kevin Kolczynski )

Entre el talento joven que tiene Oklahoma City, también ha resaltado Holgrem con un promedio de 16.7 unidades y 7.6 capturas por partido. Sin duda, son uno de los equipos que hay que tener en el radar de cara a la postemporada.

En la cima los Timberwolves

Si es cierto que Oklahoma City ha sido la sorpresa de la temporada, pero otro equipo que lleva cosechando triunfos sin hacer mucho ruido desde que inició el torneo son los Timberwolves de Minnesota, quienes actualmente están en la cima del Oeste con un balance de 39-16.

A casi dos años del sorpresivo cambio en el que los Timberwolves adquirieron al centro francés Rudy Gobert por cinco jugadores, cuatro turnos de primera ronda y un traspaso de selección, parece que el canje está dando resultados. Por ahora.

Y es que esa es la mayor incógnita en lo que resta de fase regular en el Oeste: ¿por cuánto tiempo Minnesota permanecerá en el tope?

Eso dependerá del tiempo que su defensa siga siendo elite, pues en estos momentos es la mejor en la liga. A pesar de que los Timberwolves tienen una ofensiva que no está ni entre las mejores 15 de la NBA, el quinteto dirigido por Chris Flich tiene la defensa con la mejor calificación defensiva (108.8). Ningún otro equipo tiene una calificación defensiva menor de 110. Y es que Gobert ha vuelto a ser ese monstruo defensivo que lo hizo poner su nombre en el mapa hace unos años y también cuenta con el apoyo de talentosos canasteros en ese lado de la cancha.

Además de liderar su ofensiva, Anthony Edwards es una opción para defender al mejor anotador del conjunto rival y Jaden McDaniels se encarga de velar el perímetro, mientras Gobert protege la pintura. Una de las fortalezas de Minnesota es que se puede dar el lujo de poner al mismo tiempo en el tabloncillo a dos pivotes por más de 32 minutos en un encuentro como lo han hecho con Gobert y el dominicano Karl Anthony-Towns. Y como si fuera poco, este último tiene la habilidad de encestar el triple con un promedio de 43.7 por ciento en sus intentos esta campaña.

Anfernee Simons, de los Trail Blazers de Portlando, es abrumado por la defensa de Jaden McDaniels y Rudy Gobert. ( Steve Dykes )

Para continuar con este buen ritmo y hacer un avance en la postemporada, los Timberwolves necesitarán seguir enfocados y no perder su identidad defensiva en lo que queda del torneo. No obstante, su historial en playoffs no es uno prometedor.

¿Seguirán en la macacoa los Bucks?

La controversia ha sido la orden del día en Milwaukee esta temporada. Después de presuntamente “perder el control del camerino”, los Bucks despidieron al dirigente Adrian Griffin pese a que tenía al combinado en la segunda posición de la Conferecia del Este con una marca de 30-13. Griffin había ganado el 70 por ciento de sus partidos, pero eso no fue suficiente.

Milwaukee contrató al veterano técnico Doc Rivers y no les está yendo para nada bien. Desde que Rivers tomó las riendas del equipo, han jugado para un balance de 3-7. Esto ha provocado que el dirigente cuestione abiertamente el esfuerzo de sus canasteros y hasta indicó que nunca entendió por qué la gerencia despidió a su predecesor.

Aunque Giannis Antetokounmpo ha seguido colocando buenos números, la segunda voz cantante del conjunto, Damian Lillard, no se ha desempeñado como aquel armador que vestía el uniforme de los Trail Blazers y anotaba icónicos tiros desde larga distancia justo cuando sonada la chicharra. En los últimos 10 partidos, Lillard ha visto acción en ocho de ellos en los que promedió 21.1 puntos y acertó solo el 31.7 por ciento de sus triples. Además, Khris Middleton no se ha mantenido saludable al solo disputar cuatro de los pasados 10 encuentros.

Damian Lillard está jugando su primera temporada con los Bucks después de 11 con los Trail Blazers. ( Aaron Gash )

La defensa de Milwaukee también sigue siendo una pobre comparada con la que tuvo el año pasado. En los pasados 10 partidos, tienen la undécima mejor calificación defensiva de la NBA con 115.4. En el 2022-23, tuvieron la cuarta mejor con 111.9.

Rivers necesitará encontrar la respuesta a los estragos de los Bucks lo antes posible o este será otro capítulo de fracaso en su carrera, tras el campeonato del 2008 con los Celtics de Boston.

Los favoritos a ganar el campeonato y MVP

De cara al jueves, los favoritos en Fan Duel para ganar el MVP son los siguientes jugadores: Nikola Jokic (-125), Gilgeous-Alexander (+210), Luka Doncic (+850), Antetokounmpo (+900) y Jayson Tatum (+2900). Por otro lado, los favoritos a ganar el campeonato este año son: Celtics de Boston (+230), Nuggets de Denver (+440), Clippers de Los Ángeles (+500), Bucks de Milwaukee (+650) y Suns de Phoenix (+1400).